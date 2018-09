Fedez e Chiara Ferragni tra Cunardo e le Cascate di Ferrera, ecco il motivo

Tempo medio di lettura: 1 minuto

Ha destato molta curiosità tra gli abitanti dei due paesini dell’Alto Varesotto, Cunardo e Ferrera di Varese, quando oggi, martedì 18 settembre, si è sparsa la voce che nei due borghi era arrivata una tra le coppie di sposini più note in Italia: Fedez e Chiara Ferragni.

Una folla di fan, infatti, si è riversata sulle strade per strappare una foto, un selfie o un autografo alle due note personalità della musica e della moda italiana.

I Ferragnez, che recentemente si sono sposati in Sicilia, sono arrivati nel nord della provincia di Varese, però, per un motivo ben preciso: hanno scelto le Cascate di Ferrera come set del nuovo singolo di Fedez, come ha confessato lui stesso con un post pubblicato su Instagram: “Sul set del nuovo singolo con tutta la famiglia, Leo si diverte come un pazzo e io non vedo l’ora di farvi ascoltare un pezzo del mio cuore. Sto tornando, e questa volta sono davvero io. Insicurezze e fragilità comprese”.

A commentare il post, tra i tanti utenti che hanno risposto alla foto pubblicata, è stata anche la moglie, Chiara Ferragni. “Vite mie, non vedo l’ora che tutti ascoltiate questa canzone stupenda”.

(Foto dal profilo Instagram di Fedez)