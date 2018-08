Verbano Classic 2018, a Laveno Mombello e Cerro tre giorni di sport e tradizione

Tempo medio di lettura: 2 minuti

E’ una tre giorni di sport e tradizione quella in programma da venerdì 31 agosto tra Laveno Mombello e la frazione di Cerro. Con la regata storica Verbano Classic, appuntamento fisso da più di vent’anni, curato dall’associazione Vele d’Epoca Verbano e dal Circolo Velico Medio Verbano, la disciplina sale in cattedra assegnando un ruolo da protagonista assoluto, sulle acque del Maggiore, a imbarcazioni tradizionali e scafi del passato.

La manifestazione, un punto di riferimento per armatori ed appassionati del territorio, si presenta come di consueto con un ampio ventaglio di proposte che coinvolgeranno la cittadina non solo per lo spettacolo della gara, suddivisa in due distinte prove, ma anche per i numerosi eventi che si svolgeranno sulla terraferma, con esposizioni, stand gastronomici dedicati ai prodotti locali e musica dal vivo.

Proprio in relazione alla musica, spicca per questa nuova edizione il coinvolgimento del noto Festival Lago Cromatico, patrocinato da Regione Lombardia, Provincia, Camera di Commercio Varese, Navigazione Lago Maggiore, Fondazione Comunitaria del Varesotto e sostenuto da un gran numero di sponsor. Lo staff del festival, infatti, regalerà a tutti i presenti due concerti che fungeranno così da intermezzo per le due prove della regata. Il primo è in calendario alle ore 19 di venerdì, e si svolgerà sul lungolago di Cerro in compagnia del complesso “Bandela del Ghezz” e di un entusiasmante repertorio tutto dedicato ai canti e ai balli popolari che attraversano l’Italia da nord a sud, tra le tarantelle calabresi, le pizziche pugliesi, i ritmi tipici di Abruzzo e Piemonte e molto altro ancora. Il secondo momento, che si terrà presso il Museo Midec della frazione è invece in programma per le ore 21.30 di sabato con la Filarmonica “G. Verdi” di Laveno Mombello.

Venendo alle tappe della regata, l’inaugurazione andrà in scena nel pomeriggio di sabato dopo la sfilata davanti al lungolago, e si concluderà a tavola con la cena di gala presso il Palazzo Perabò, riservata ad equipaggi ed amici. Domenica mattina seconda prova, aperitivo e premiazione finale entro le 14, con l’assegnazione dell’ambito trofeo targato AVEV e realizzato ogni anno da un artista della città, in forma di scultura o dipinto.

Anche per la Verbano Classic 2018 la competizione ospiterà lo spazio “Optimist Classic Cup“, ormai parte integrante della regata, dedicato ai giovani atleti che solcheranno le acque del lago grazie a barche rigorosamente d’epoca, sulle quali avranno modo di confrontarsi con le affascinanti dinamiche del passato.

Le iscrizioni, aperte dal pomeriggio di venerdì, con la possibilità di perfezionare la propria adesione nella mattinata di sabato, daranno accesso all’ormeggio presso il Portolabieno di Laveno, comprensivo di acqua, luce, servizi e guardianaggio. Per chi giunge da fuori, inoltre, è possibile prenotare il pernottamento presso la Casa Gesù Bambino, a ridosso del borgo di Cerro, grazie ad una convenzione stipulata in vista della gara (25 euro a persona per una camera doppia, 28 euro per la singola, entrambe comprensive di prima colazione).

Alleghiamo infine il programma completo della regata, mentre per ulteriori dettagli inerenti la storia e le caratteristiche della Verbano Classic, è possibile consultare il sito ufficiale www.veledepocaverbano.com.

(Foto di copertina dal sito www.veledepocaverbano.com)