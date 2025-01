“Tra Legno e Acqua”, si chiude il convegno sulle tradizioni navali con il lago protagonista

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Si è conclusa nel weekend la decima edizione del convegno Tra Legno e Acqua, l’evento annuale dedicato alle imbarcazioni d’epoca, storiche e tradizionali organizzato dalla Fondazione Officine dell’Acqua e dall’AVEV (Associazione Vele d’Epoca Verbano).

Alle Ville Ponti di Varese, i partecipanti, da ogni parte d’Italia, hanno assistito agli interventi moderati da Pierre Ley e dallo storico Giovanni Panella. Numerosi i temi toccati e importante la presenza femminile, ulteriore testimonianza di come il mondo del restauro vada oltre gli stereotipi di genere.

Hanno preso parte all’evento Gaia Brojanigo, mistress of the ax, influencer e Italian Director dell’associazione Women in Boatbuilding, l’architetto navale e maestro d’ascia Leonardo Bortolami, la Sottotenente di Vascello dell’Amerigo Vespucci Aurora Esposito, l’Area Manager Lombardia Prealpina del FAI Giuliano Francesco Galli e l’ingegnere e architetto navale Carlo Bertorello.

Le ricercatrici Design Navale e Nautico Giulia Zappia e Claudia Tacchella hanno presentato il volume Ancilla & Santa Teresa. Quaderni di Restauro Nautico e Design, parte del filone di ricerca Nautical Heritage dell’Università di Genova. Davide Gnola, direttore del Museo della Marineria di Cesenatico, ha illustrato la candidatura come patrimonio immateriale UNESCO della Vela Latina e della Vela al Terzo, che potrebbe avere esito positivo nel corso dell’anno.

Gian Renzo Traversaro dell’Associazione Amici del Leudo, ha celebrato il centenario del Nuovo Aiuto di Dio, ultima testimonianza di questa tipologia di imbarcazione da lavoro. Il Sindaco di Laveno Mombello, Luca Carlo Maria Santagostino, ha illustrato il ruolo della sua amministrazione, al fianco di AVEV e Fondazione Officine dell’Acqua, nell’organizzazione di Verbano Classic Regatta e Verbano Classic Festival.

L’ingegnere Andrea Foschini ha invece lanciato l’appello a volontari e professionisti per la realizzazione dello scafo in legno 6e48, che nel 2027 raggiungerà i Caraibi col nome Romagna Mia. Francesco Foppiano, yacht designer e docente universitario, ha presentato gli oltre 60 eventi del 2025 organizzati da più di 30 associazioni federate dalla FIBaS (Fondazione Italiana Barche Storiche).

A chiudere il weekend di eventi, nella giornata di domenica gli iscritti al Convegno hanno potuto visitare gratuitamente le Officine dell’Acqua, centro di aggregazione delle tradizioni navali e museo di barche storiche a Laveno Mombello, recentemente riconosciuto come Raccolta Museale dalla Regione Lombardia.

Importante l’appoggio delle istituzioni, con l’emozionante videomessaggio del Capitano di Vascello Giuseppe Lai durante l’intervento di Aurora Esposito, i saluti della dirigente Anna Deligios in rappresentanza di Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese, Federico Visconti, Presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto, Marco Feller, past president del Rotary Club Sesto Calende Angera. Presenti il Capitano di Corvetta Alessandro Carpitella, la già citata Sottotenente di Vascello Aurora Esposito e il 1° Luogotenente Nostromo Michele Renna in rappresentanza della Marina Militare.

L’evento si è svolto con il contributo di Regione Lombardia, Cantiere Ernesto Riva di Como, Valeria Zaoli, Agricole Gussalli Beretta, Studio Giallo, Cromatura Cassanese e Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus, e i patrocini di Regione Lombardia, Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Varese, Provincia di Varese, Comune di Varese, FAI Delegazione di Varese Gruppo Valcuvia, Luino e Verbano Orientale, Università di Genova, FIBaS Federazione Italiana Barche Storiche, ASDEC Associazione Scafi d’Epoca e Classici, Rotary Club Di Sesto Calende – Angera Lago Maggiore, AVEV Associazione Vele d’Epoca Verbano, Vele Storiche Viareggio, Yacht Club Italiano, AIVE Associazione Italiana Vele d’Epoca, AMMM Associazione Musei Marittimi del Mediterraneo, ISTIAEN Istituto Italiano di Archeologia e Etnologia Navale, Gestione Navigazione Laghi.