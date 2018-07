Sanità: 16,5 milioni di euro per circa 250 nuove assunzioni nelle strutture lombarde

Tempo medio di lettura: 1 minuto

L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha annunciato che “Grazie a due accordi siglati con le organizzazioni sindacali del Comparto e delle Dirigenze del sistema sanitario regionale pubblico, i 16 milioni e 500 mila euro destinati ad una parte degli incentivi 2018 per il personale dipendente saranno utilizzati per circa 250 nuove assunzioni a tempo indeterminato nelle Asst lombarde”.

“Le scarse risorse messe a disposizione dal Governo nazionale – ha spiegato l’assessore – e i limiti normativi e finanziari che impongono che nel 2020 il costo del personale entro il 2020 sia quello del 2004 tagliato dell’1,5%, hanno determinato difficoltà nelle assunzioni anche in Lombardia. In questo contesto, in uno spirito di collaborazione e alto senso di responsabilità, le Organizzazioni sindacali hanno accettato la riduzione delle quote previste per gli incentivi 2018 per il personale, il cui risparmio permetterà nuove assunzioni”.

“Ringraziamo le Organizzazioni sindacali che hanno ritenuto importante dare un segno tangibile ai lavoratori – ha proseguito – e, grazie ad un confronto costruttivo, hanno deciso di investire non solo per incentivare il personale presente, ma anche per il reclutamento di nuove risorse umane che consentirà turni di lavoro meno stressanti e un’offerta sanitaria più efficiente”.

“Ora – ha concluso Gallera – sulla base di una ricognizione da effettuare nelle nostre Asst verificheremo dove e per quali specialità effettuare le nuove assunzioni”.