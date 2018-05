Luino, tutto pronto per l’autoraduno in memoria di Aldo Barozzi. Sarà una grande festa

Tempo medio di lettura: 1 minuto

In occasione del memorial Aldo Barozzi, in programma a Luino per la giornata di domenica 20 maggio, diverse aree del centro saranno interessate da temporanee modifiche della circolazione, necessarie per lo svolgimento in completa sicurezza della manifestazione.

Lo comunica con una ordinanza il corpo di Polizia Locale, specificando che, dalle ore 6 fino alle 21, verranno istituiti divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, ad esclusione di quelli iscritti all’evento, dei mezzi della Polizia e di quelli dei residenti con destinazione garage e box privati, per via Vittorio Veneto, piazza ex Varesine e piazza ex Svit.

Il memorial Aldo Barozzi, giunto quest’anno alla sua quarta edizione, sarà una grande festa per tutti gli appassionati dei motori ma anche per le famiglie e i bambini, grazie alla presenza di giochi e laboratori per i più piccoli e di spazi dedicati alla musica dal vivo.

Le iscrizioni al concorso, per i proprietari di auto d’epoca, tuning, sportive e moto, verranno effettuate direttamente sul posto, ma le prenotazioni e tutte le informazioni necessarie all’organizzazione sono già disponibili ai seguenti contatti: 333 1084665 (Valentina) – raduno.luino@libero.it.