Luino, torna il raduno auto e moto in memoria di Aldo Barozzi: esposizioni con musica, premi e laboratori

Tempo medio di lettura: 1 minuto

L’auto raduno in memoria di Aldo Barozzi torna a Luino domenica 20 maggio per la sua quarta edizione, ricca anche quest’anno di musica dal vivo, laboratori per bambini e ovviamente motori di ogni tipo, per appassionati delle due e quattro ruote.

Il centro cittadino, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Varese, verrà occupato per tutta la giornata dai veicoli, veri protagonisti dell’evento nato alcuni anni fa dal desiderio della figlia Valentina di tenere vivo il ricordo del padre all’interno della comunità, condividendo con più persone possibili il suo grande interesse per le auto.

L’invito è rivolto come di consueto ad associazioni e possessori di macchine d’epoca, sportive, tuning e moto, posizionate tra via Vittorio Veneto, piazza Garibaldi e il parcheggio ExSvit, in mostra per il pubblico e in attesa delle valutazioni. Sono infatti numerose le categorie che daranno accesso ai premi. Tra queste, il club più numeroso, l’auto più lontana, quella più vecchia, il miglior cerchio e molto altro ancora.

Le iscrizioni saranno effettuate direttamente sul posto, tra le 9 e le 12, con un’offerta minima di 15 euro per le auto e una di 5 euro riservata alle moto. Alle 18 il momento conclusivo dedicato alle premiazioni.

Anche per questa edizione, nello spirito di solidarietà che accompagna l’iniziativa dal suo esordio, il costo di partecipazione verrà interamente devoluto all’Asilo delle Motte.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 333 1084665 (Valentina), scrivere all’indirizzo raduno.luino@libero.it o visitare la pagina Facebook relativa alla manifestazione.