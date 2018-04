Maccagno, al via i lavori di pulizia e sistemazione del Giona

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Sono iniziati in data odierna i lavori per la sistemazione idrogeologica del torrente Giona. Una buona notizia che i cittadini e l’amministrazione attendevano da tempo, in particolare dopo i mesi di stallo che hanno fatto seguito allo stanziamento di fondi regionali per 950mila euro, riservati all’attuazione di due distinti progetti.

L’area fa parte infatti del cosiddetto “reticolo idrico maggiore” e rientra quindi nelle competenze di Regione Lombardia, che ha impegnato i suoi tecnici al fine di stabilire le modalità per la messa in sicurezza del corso d’acqua e per la rimozione del materiale alluvionale presente nel letto del torrente.

Un iter fin troppo lungo all’interno del quale non sono mancati episodi di tensione tra i due enti, a partire dall’allarme lanciato dal sindaco Fabio Passera, era il settembre dello scorso anno, per le condizioni del letto del fiume e per il rischio derivante da una possibile esondazione su una superficie che interessa il parco, il Museo Civico e l’intera comunità.

Tra l’attesa per le delucidazioni e il completamento del piano, i maccagnesi hanno visto slittare ulteriormente la data di avvio dell’intervento, in principio prevista per l’inizio del 2018, ma proprio oggi il Comune ha raggiunto il via definitivo, annunciato con soddisfazione da Passera attraverso il suo profilo personale di Facebook.

“Sono finalmente iniziati i lavori sul Giona – scrive il primo cittadino attraverso il social network -, una battaglia che ho condotto da solo contro tutto e contro tutti. Oggi è un giorno davvero bello, uno di quelli in cui non lesino ringraziamenti per coloro che mi hanno ascoltato e aiutato. Certo, le persone restano basite di fronte ai tempi biblici con i quali vengono date risposte ai loro bisogni, anche i più impellenti. Questo è il paese in cui viviamo, e mi piace pensare che alle polemiche è meglio il rimboccarsi le maniche e lavorare sodo. Se ho fatto bene o male, lo giudicheranno i miei elettori – conclude il sindaco -. La mia coscienza lo ha già fatto”.