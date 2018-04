Legambiente: “In Regione la voce dei cittadini, tempo di rimettere al centro i temi ambientali”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Legambiente Lombardia lancia una campagna social per coinvolgere i cittadini nella formulazione di un pacchetto di richieste, sollecitazioni e proposte ai nuovi assessori della Giunta Regionale sui temi ambientali.

Ambiente, clima e sostenibilità non sono solo parole, ma impegni internazionali a cui tener fede, nonché obiettivi a cui la Lombardia deve ispirarsi e raggiungere come Regione. Su questi temi Legambiente ravvisa un limite nell’assegnazione delle competenze dei diversi assessorati, ad esempio la tutela della biodiversità è competenza dell’assessorato all’ambiente, ma i sistemi verdi volti al mantenimento della biodiversità stessa, insieme alle aree protette e ai parchi, sono accorpati all’agricoltura. E ancora, le risorse energetiche competono all’assessorato alla Montagna, mentre le risorse idriche a quello del Territorio. Poi sempre per l’assessorato all’agricoltura si parla di consorzi di bonifica, ma non di controllo della qualità delle acque, la cui competenza non è chiaro a chi spetti.

Sorge, insomma, una difficoltà evidente di avviare programmi coerenti con le esigenze reali di un territorio complesso e articolato come quello lombardo. Anche su questo l’associazione si augura che la nuova Giunta eviti qualsiasi impasse e possa dare ai temi ambientali il giusto corso nelle politiche regionali.

“Spenti i riflettori sulla campagna elettorale, ora è tempo di rimettere al centro i temi ambientali. Vogliamo farlo assieme alla rete, per raccogliere pareri, sollecitazioni, proposte e suggestioni da lanciare ai nuovi assessori che tra le competenze annoverano anche le tematiche ambientali, sottratte all’assessorato all’Ambiente. – commenta Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia – Molte sono le questioni ancora irrisolte nella nostra Regione e, dietro ognuna di loro, ci sono cittadini costretti a convivere con grandi o piccoli disagi. Oltre naturalmente ai danni procurati all’ambiente e al territorio. Riportare le tematiche ambientali al centro dell’azione degli Assessorati è fondamentale per trovare soluzioni adeguate. Ci auguriamo che l’ambiente sia davvero argomento trasversale e che ogni assessorato lo metta al centro della propria attività”.

Legambiente sollecita tutti ad inviare proprie richieste e le proprie idee alla mail: ufficiostampa@legambientelombardia.it o attraverso la Pagina Facebook dell’associazione entro l’1 Maggio 2018.