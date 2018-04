“Verde Pulito”, Cattaneo: “Fare rete per custodia e tutela del nostro patrimonio ambientale”

Tempo medio di lettura: 1 minuto

“La Giornata del Verde Pulito è un’iniziativa importante che coinvolge tutti i fruitori e gli amanti del verde e della natura nella tutela e nella custodia del grande patrimonio ambientale lombardo”. Lo ha affermato l’assessore all’Ambiente e clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, partecipando questa mattina a Como alla conferenza stampa di presentazione della Giornata del Verde Pulito 2018 che vede diverse iniziative in tutto il territorio lombardo che saranno organizzate per domani, domenica 15 aprile.

“Si tratta di una occasione preziosa – ha commentato l’assessore Cattaneo – per informare sui temi della salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità. L’obiettivo è creare sinergie, ottimizzare le energie disponibili e unire le forze, coinvolgendo in azioni coordinate i comuni tra loro confinanti e i cittadini, per fare rete. Sta crescendo sempre di più – ha chiosato l’assessore – l’interesse della comunità regionale per le tematiche ambientali e per questo motivo il mio ringraziamento va ai tanti volontari, alle associazioni, ai comitati di cittadini che saranno coinvolti sul territorio nella custodia attiva dell’ambiente, delle aree verdi comunali e delle aree protette”.

La Giornata del Verde Pulito riveste ormai da alcuni anni un ruolo significativo nel contesto regionale, sia di sensibilizzazione e informazione ai cittadini sulle questioni ambientali che di realizzazione di azioni concrete di pulizia e sistemazione di aree verdi nei Comuni che aderiscono all’iniziativa.

A partire dal 1987, quando un gruppo di 18 comuni della Brianza, guidati dal Comune di Arosio con la partecipazione di associazioni ambientaliste e sportive, organizzò la prima Giornata del Verde Pulito, l’iniziativa è andata via via crescendo coinvolgendo negli anni oltre 400 comuni, migliaia di volontari, cittadini e molte scuole. Nel 1991 è stata approvata la legge regionale con cui si istituisce ufficialmente in Lombardia la Giornata del Verde Pulito.

Sul nostro territorio domani saranno protagonisti i comuni di Cremenaga, Cadegliano Viconago, Lavena Ponte Tresa, Marchirolo e Brusimpiano.