Lombardia, Astuti sulla sanità: “Numerose criticità. La politica non ha compiuto scelte chiare”

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Regionale, avvenuta due giorni fa a Milano, sono state esposte le linee programmatiche di mandato della giunta Fontana.

Il Consigliere Regionale Astuti (PD) oggi ha commentato così: “Dalla sanità lombarda emergono criticità inerenti molteplici aspetti: le liste d’attesa, le continue difficoltà nella gestione dell’emergenza, la debolezza della medicina territoriale e l’implementazione della riforma sociosanitaria sono solo alcuni dei temi costantemente all’ordine del giorno e che non trovano uno sbocco positivo. Il sistema prova a reggere grazie all’impegno e alla competenza del personale sanitario. È chiaro che però la politica di questi anni non ha mai compiuto delle scelte chiare e di fronte a cambiamenti importanti, come quelli introdotti con la legge 23/2015, non accompagna il cambiamento e nega il confronto”.

Dunque “Da qui subito una nostra proposta: aprire immediatamente un tavolo di lavoro sulla riforma sanitario coinvolgendo i territori e le comunità locali e attraverso l’ATS e il nuovo organismo previsto proprio della legge, la Conferenza dei Sindaci, che è importante coinvolgere nei meccanismi decisionali”.

“Fino a qualche anno fa – conclude Astuti – gli scandali legati a Regione Lombardia erano coperti dal buon funzionamento del sistema. Ora gli scandali continuano a emergere e inoltre il sistema evidenzia gravi falle ed inefficienze. Tutto ciò è inaccettabile”.