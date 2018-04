“Trenord, sempre più emergenza. Disagi continui e quotidiani ai pendolari”

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Continuano a destare allarme i continui disservizi riguardanti Trenord. È di ieri la notizia che nell’ultimo mese sono stati cancellati oltre 270 treni e spesso in presenza di un deficit di informazioni per i pendolari.

Oggi ad intervenire è il consigliere regionale Samuele Astuti: “L’attenzione su quanto sta accadendo in Trenord deve rimanere alta. Non è accettabile in alcun modo che oltre 270 treni in un mese vengano cancellati. A esserne danneggiati non solo i pendolari e le loro famiglie che vivono quotidianamente sulla loro pelle il disagio derivante da questa gestione, ma è tutto il sistema economico e produttivo della nostra Regione. Il buon funzionamento del sistema ferroviario in Lombardia rappresenta un asset decisivo per il rilancio lombardo, sia nelle sue zone centrali ma soprattutto nell’ottica di una maggior valorizzazione delle periferie. Ora che la Giunta è nei suoi pieni poteri è prioritario intervenire quanto prima con decisione e fermezza”.

Nel frattempo la Polizia di Stato ha comunicato l’esito delle attività di controllo durante festività pasquali. La Polizia Ferroviaria lombarda fa il bilancio dell’attività svolta durante le ultime festività di Pasqua: prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, vigilanza in stazione, servizi di scorta a bordo treno e presidi durante la salita dei viaggiatori sui convogli, contravvenzioni per violazioni al regolamento ferroviario, controlli ai centri di raccolta di materiale ferroso, rintraccio di persone scomparse.

Alla ordinaria attività che ogni giorno viene svolta dai Poliziotti della Specialità, si sono aggiunti giornate di controlli straordinari come quelli fatti durante le festività appena concluse. Dal 29 marzo al 2 aprile, infatti, sono questi i numeri riguardanti le linee ferroviarie della Lombardia: 342 servizi di vigilanza negli scali ferroviari; 93 servizi di scorta a bordo dei convogli; 225 treni scortati; 80 pattugliamenti lungo la linea ferroviaria; 28 servizi antiborseggio; 2 i cosiddetti “pattuglioni straordinari”; 1 minore rintracciato; 16 contravvenzioni elevate di cui 12 al regolamento ferroviario; 768 persone identificate, 5 arrestate e 22 denunciate.