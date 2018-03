La Commissione europea adotta la proposta del pass Interrail gratuito avanzata dalla Provincia di Varese

Venerdì 9 marzo scorso la Commissione europea ha adottato la proposta, avanzata lo scorso anno in Consiglio provinciale, di elargire ai diciottenni un Pass mensile Interrail gratuito da utilizzare su treni, autobus e traghetti in oltre 30 paesi dell’Unione Europea. Per finanziare l’avvio del progetto sono stati stanziati 12 milioni di euro, che andranno a coinvolgere circa 30 mila giovani europei che nel 2018, al compimento dei 18 anni, potranno avere un biglietto mensile Interrail per viaggiare gratuitamente in Europa e ampliare così i propri orizzonti.

“Quando si hanno buone idee, e la tenacia di impegnarsi fino in fondo, i risultati arrivano – ha commentato Paolo Bertocchi, consigliere provinciale e capogruppo dei Civici & democratici -. Questo risultato è motivo d’orgoglio e di soddisfazione per il lavoro fatto dagli amministratori locali varesini per la stesura del progetto. Insieme a loro voglio ringraziare i Parlamentari europei del gruppo del Partito Democratico e lo staff della vicepresidente della Commissione Federica Mogherini per aver creduto in questa idea e per aver inserito nel bilancio questo capitolo di spesa”.

“Questo progetto mette al centro il tema della mobilità giovanile come straordinario fattore di integrazione europea – ha proseguito Bertocchi -. Il pass consentirà ai giovani di fare un’esperienza che contribuirà a sviluppare in loro un’identità europea, a rafforzare i valori comuni e a promuovere la scoperta di altre culture”.

“Il nostro impegno però non si ferma qui – ha concluso il consigliere provinciale – perché ora occorre rendere questa misura strutturale a livello europeo per estenderla a tutti i diciottenni che ne faranno richiesta. Il nostro impegno continua anche nei confronti di Regione Lombardia, visto che il Pirellone a dicembre aveva incredibilmente respinto questa proposta. Adesso che si apre una nuova pagina del turismo giovanile europeo non possiamo rimanerne fuori: la prossima giunta Fontana aderisca al progetto e integri il pass di Bruxelles con l’ingresso gratuito alla rete museale, al patrimonio storico, architettonico e naturalistico della Lombardia”.