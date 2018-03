Tasse e Bilancio, martedì riunione congiunta delle commissioni comunali di Luino

Nonostante l’election day che vedrà andare al voto milioni di italiani, per eleggere il nuovo parlamento e i due nuovi consigli regionali di Lombardia e Lazio, non si ferma l’attività politica nel comune di Luino che martedì prossimo, il 6 marzo, ha convocato congiuntamente le due commissioni consiliari: “Bilancio, Promozione turistica, Cultura e Commercio” e quella al “Territorio”.

I consiglieri di maggioranza e minoranza si confronteranno in vista della prossima seduta del consiglio comunale, in programma per le prossime settimane. Verrà così presentato il “Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti urbano (anno 2018) ed esposte le “tariffe sulle tasse dei rifiuti (TARI – anno 2018). Si passerà poi a confermare “le aliquote e le tariffe relative ai tributi comunali IMU-TASI-ICP e pubbliche affissioni, con l’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2018”.

In seguito, la seduta congiunta vedrà le presentazioni del “documento unico di programmazione (DUP) triennio 2018/2020, integrato con la nota di aggiornamento” e del “bilancio di previsione finanziario 2018/2020”, per poi passare a confrontarsi sulla “riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del comune di Luino – presentazione nuove modalità”.

La riunione si chiuderà con la “Presentazione del nuovo schema di Tesoreria (01/07/2018-31/12/2021)” e con il “Piano delle alienazioni, piano delle OO.PP. e programma degli acquisti di beni e servizi superiori a 40mila euro (2018-2019)”.