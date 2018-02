Dopo l’esperienza a Sanremo, Scanzi presenterà “Renzusconi” a Luino

Dopo gli spettacoli di Marco Travaglio e Gianluigi Paragone andati in scena al Teatro Sociale di Luino negli scorsi mesi, il paese lacustre si appresta ad ospitare Andrea Scanzi che il prossimo 21 febbraio metterà in scena il suo ultimo libro “Renzusconi”.

Un libro che ha ottenuto una grande affermazione (ben cinque ristampe a pochi mesi dalla sua uscita, top ten nelle vendite in libreria e primo nelle vendite su Amazon, ndr) a cui sta facendo seguito anche un grande successo dell’omonima rappresentazione teatrale, che ha già registrato il “tutto esaurito” ovunque presentato nei teatri italiani.

“Questo è racconto teatrale in un esilarante – e talora inquietante – monologo. La formula, già usata dall’autore in spettacoli di successo come ‘Gaber se fosse Gaber’, è quella della narrazione intervallata da filmati. Alle parole di Scanzi – si legge nelle trama dello spettacolo – si alternano video in cui Renzi inanella gaffe, copia (male) il maestro Silvio e promette di smettere con la politica in caso di vittoria del No al referendum del 4 dicembre scorso. Lo spettacolo nasce dal libro di successo Renzusconi, scritto dall’autore e giunto alla quarta edizione dopo solo due settimane. Renzusconi attraverserà i teatri italiani da qui alle elezioni politiche di marzo, da cui potrebbe nascere il renzusconismo definitivo della penisola: ovvero l’inciucio perenne. Sul palco, in novanta minuti tanto comici quanto malinconici, c’è Scanzi. C’è un grande schermo, su cui scorrono le gesta dell’allievo (ripetente) Matteo e del maestro (luciferino) Silvio. C’è una carrellata di politici piccoli piccoli. C’è il silenzio dei Roberto Benigni, c’è il rimpianto per il Rodotà mai stato al Quirinale. E c’è tutta l’essenza di un paese tanto bello quanto, spesso, capovolto”.

Inoltre, è stata ufficializzata qualche giorno fa anche la notizia che Claudio Baglioni ha voluto Andrea Scanzi nella giuria di qualità del Festival di Sanremo.

I biglietti dello spettacolo potranno essere acquistati in prevendita online su i-ticket.it oppure a Luino presso l’ufficio di via Voldomino, 6 de “La Reggia dei Servizi” (0332 534 368). Due euro del ricavato del biglietto saranno impiegati a sostegno di un progetto cinematografico per ragazzi disabili chiamato “Malelingue”.

(Foto © Andrea Scanzi)