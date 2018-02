Presentata anche la lista di Liberi e Uguali con i candidati per Camera e Senato

Dopo gli annunci di Lega e Noi con l’Italia, anche Liberi e Uguali nella giornata odierna ha presentato i propri candidati alle prossime elezioni politiche di marzo.

Per la Camera dei deputati la squadra varesina è composta da Davide Felleppa (52 anni, ingegnere aeronautico e rappresentate dei lavoratori), Cinzia Colombo (consigliera comunale di Gallarate come assessora all’ecologia), Federico Simonelli (74 anni, sindaco di Fagnano Olona con cinquant’anni di militanza politica), Stefano Catone (consigliere comunale di Solbiate Olona, attivista per la difesa dei diritti umani e dell’ambiente), Annamaria Guidi (60 anni, membro dell’associazione Auser e Area 101), Leonardo Balzarini (consigliere comunale) ed infine Cinzia Incontri (55 anni, ex rappresentante sindacale CGIL, attualmente casalinga).

In corsa per il Senato, invece, Giuseppe Nigro (59 anni, insegnante e storico, ex assessore di Saronno), Claudio Mezzanzanica e Donatella Beltemacchi.