Elezioni, presentati oggi i candidati varesini della Lega. Giorgetti: “Saremo la forza trainante del Paese”

Il deputato leghista Giancarlo Giorgetti, Vice Segretario federale della Lega e capolista nel collegio plurinominale della Camera, insieme al Segretario provinciale Matteo Bianchi, candidato alla Camera nel collegio uninominale di Gallarate, ha annunciato la squadra varesina di candidati alle prossime elezioni politiche e regionali.

Erano tutti presenti questa mattina a Gallarate alla presentazione: il Senatore uscente e ricandidato all’uninominale Stefano Candiani, Leonardo Tarantino, candidato alla Camera nel collegio uninominale di Busto Arsizio, Dario Galli e Isabella Tovaglieri, candidati alla Camera nel plurinominale, Stefano Gualandris, candidato nel collegio Estero, e i candidati al Consiglio regionale Tiziana Bortot, Marco Colombo, Francesca Brianza, Giuseppe Longhin, Rosa Ferrazzi, Emanuele Monti, Pierangela Vanzulli e Gianpiero Reguzzoni.

“La Lega sta cambiando ed evolvendo, con un nuovo protagonismo politico – ha spiegato l’onorevole Giorgetti -. Uno dei motivi fondamentali per cui vogliamo andare al Governo è per dare attuazione al referendum che i lombardi hanno votato con grande convinzione per l’autonomia. È tra le priorità del prossimo governo.”

Giorgetti ha quindi introdotto le novità dell’azione politica della Lega, che mira a ridare slancio all’intero Paese. “Matteo Salvini ha dato un’impronta di tipo diverso, una leadership nell’ambito della coalizione. Abbiamo già influenzato profondamente il programma elettorale, spingendo per un atteggiamento non prono nei confronti dell’Europa per quanto riguarda l’invasione dei clandestini. Le nostre idee sono il fulcro del centrodestra.”

“La sfida che anche da Varese vogliamo lanciare è quella di essere forza trainante dell’intero Paese. Quello di portare quelli che sono i valori, che hanno permesso a queste zone di essere economicamente floride e sotto il profilo amministrativo un esempio per gli altri, a tutto il Paese. La sfida è quella di una Lega che non ha tradito niente del vecchio, ma che vuole essere protagonista e interprete del nuovo e del futuro. Non soltanto in Lombardia, ma in tutta Italia”.

“Ci candidiamo a guidare il Paese, forti dei nostri valori e con la volontà di portare il buon governo, che abbiamo saputo attuare nel nostro territorio, a livello nazionale – ha dichiarato poi il segretario Bianchi -. Abbiamo candidati capaci, preparati e in grado di rappresentare al meglio le esigenze e le istanze dei cittadini. Il nostro punto di forza è quello di essere sempre presenti tra la gente, ascoltare continuamente i cittadini e sapere quindi quali sono le risposte che le persone chiedono a chi si presenta per andare a governare”.

Bianchi ha infine ribadito le tre priorità della Lega per la Lombardia e l’Italia: “Fermare l’invasione da parte di immigrati irregolari, portare a termine il processo di Autonomia, per rendere più efficienti le istituzioni locali e non solo, e favorire il rilancio economico.”

