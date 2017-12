Nessuna idea per Capodanno? In tutta Italia dominano gli eventi nelle piazze e la musica

Stando ai dettagli delle proposte che suggeriscono come trascorrere in compagnia le ultime ore dell’anno, quello alle porte sarà un 31 dicembre tutto all’insegna della musica, con grandi nomi pronti a scaldare le più importanti piazze del paese. Da nord a sud sono infatti moltissimi i concerti in programma, in alcuni casi abbinati a spettacoli e fuochi artificiali.

Ogni regione avrà i suoi ospiti speciali, pronti a coinvolgere il maggior numero di persone nei principali luoghi d’aggregazione delle grandi città. Nel tradizionale concerto di piazza Duomo a Milano, per esempio, le star della serata saranno il rapper Fabri FIbra e Luca Carboni, tra i volti più amati della musica italiana. Anche Mantova spicca in cima alla lista degli appuntamenti più attesi in Lombardia, con l’esibizione di Max Gazzè in piazza Sordello.

Valle D’Aosta, Veneto, Piemonte, Liguria, Trentino ed Emilia si collocano sulla stessa lunghezza ad onda, aggiungendo un tocco di originalità per feste a tema o incentrate su un solo genere musicale rappresentato da più artisti. E’ il caso ad esempio della festa allestita al PalaAlpitour di Torino, dove si ballerà tutta la notte in compagnia di Simone Cristicchi, Andrea Mingardi, Giorgio Conte e molti altri. O ancora all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (ospiti le voci di numerose emittenti radiofoniche nazionali), e in piazza Garibaldi a Parma con Fedez. Per gli amanti della musica classica invece, il Teatro La Fenice di Venezia propone il tradizionale concerto di Capodanno diretto dal Maestro coreano Myung-Whun Chung (trasmesso in diretta da Rai 1).

Gospel, valzer e jazz sono i generi che animeranno piazzale Michelangelo a Firenze e diversi luoghi di aggregazione a Pistoia, mentre in Umbria, a un anno dal sisma, è significativo l’evento organizzato dalla Pro Loco di Norcia: cenone in piazza con tanta musica e fuochi d’artificio. Balli, canzoni dal vivo e dj set si moltiplicano anche al sud Italia con J-Ax (Olbia), Elio e le Storie Tese (Castelsardo), Piero Pelù e i Bandidos (piazza d’Italia a Sassari). Edoardo Bennato sarà ospite in piazza Politeama a Palermo, mentre per la Calabria festa a Catanzaro insieme a Le Vibrazioni, e in Puglia Capodanno con la voce di Marco Mengoni sul palco a Bari.

Tra i moltissimi altri eventi in calendario, non mancano infine le dirette televisive dedicate a coloro che prediligono la tranquillità del proprio salotto, magari in compagnia di amici e familiari. Rai 1 trasmetterà in diretta da Maratea con L’Anno Che Verrà (condotto da Amadeus), mentre Canale 5 (presenta Federica Panicucci con moltissimi ospiti in scaletta) seguirà i festeggiamenti a Casalecchio di Reno.