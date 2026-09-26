Videosorveglianza, ok della Prefettura anche ai progetti di Brenta e Valganna

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Parere favorevole del Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica, nella riunione del 16 settembre scorso, per i progetti per il finanziamento dei sistemi di videosorveglianza urbana presentati da otto Comuni della provincia di Varese, tra cui anche Brenta e Valganna – gli altri sono Biandronno, Busto Arsizio, Cairate, Casorate Sempione, Gallarate e Varese.

Inizialmente erano stati sottoscritti i “Patti per l’attuazione della Sicurezza Urbana” tra il Prefetto e i sindaci dei Comuni interessati, poi è stato acquisito il nulla osta tecnico da parte del competente Ufficio di Polizia di Stato “Zona Telecomunicazioni Lombardia” di Milano per tutti i progetti presentati rispetto ai parametri e ai requisiti vigenti in materia.

Le iniziative sono state approvate durante una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, a cui hanno partecipato i vertici delle forze dell’irdine territoriali, il sindaco di Varese e il rappresentante del Presidente della Provincia.

Il Prefetto ha manifestato apprezzamento nei confronti degli otto Comuni che hanno aderito all’iniziativa per innalzare il livello di sicurezza nei confronti delle comunità locali: i progetti di videosorveglianza presentati sono stati infatti ritenuti meritevoli di attenzione sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, dal momento che rientrano in un contesto di effettiva esigenza di sicurezza del territorio e contribuiscono, altresì, con funzione di deterrenza, a prevenire i fenomeni criminosi che si registrano nei territori in questione. Ciò consentirà dunque di fornire un ulteriore impulso alla gestione del controllo del territorio in un’ottica di sicurezza partecipata e integrata.

I progetti sono ora stati inviati agli uffici del Ministero dell’Interno, che ne valuteranno la finanziabilità e formuleranno la graduatoria nazionale tramite un’apposita Commissione centrale.