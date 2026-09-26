Porto Ceresio | 26 Settembre 2026

Porto Ceresio, al via la pulizia e la messa in sicurezza dei torrenti

Grazie a un finanziamento regionale da 250mila euro, sono state avviate in questi giorni importanti opere su 7 corsi d’acqua del paese per contrastare il rischio idrogeologico

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Hanno preso il via, a Porto Ceresio, gli interventi di pulizia, svaso e messa in sicurezza dei torrenti di competenza regionale presenti sul territorio, nell’ottica della prevenzione del dissesto idrogeologico.

A rendere possibili le operazioni – spiega l’amministrazione comunale con un post sulla pagina Facebook ufficiale – è un contributo di 250mila euro stanziato da Regione Lombardia.

I lavori, della durata prevista di circa tre mesi, interesseranno diversi tratti dei corsi d’acqua del paese – Rio Bolletta, Rio Acquanegra, Rio Ponticelli, Roggia del Brivio, Rio Poncini, Fosso delle Ortensie, Rio Vallone – con interventi finalizzati al ripristino della loro piena funzionalità idraulica.

I depositi di materiale, infatti, contribuiscono a ridurre la sezione idraulica dei corsi d’acqua, causando anche fenomeni di erosione del fondo e delle opere di difesa spondali già esistenti, così come la vegetazione che si è sviluppata nelle scogliere sta innescando dei crolli dei manufatti, che potrebbero comprometterne la stabilità, oltre a ridurre il flusso d’acqua: per questo motivo, spiega il Comune, si procederà al taglio delle piante e alla rimozione dei sedimenti in eccesso, con l’obiettivo di ripristinare una migliore funzione di drenaggio e contrastare il rischio di esondazione.

Si tratta dunque, come detto, di un’operazione fondamentale sul fronte della prevenzione del rischio idrogeologico – tema centrale per l’intero territorio dell’alto Varesotto, non solo per Porto Ceresio.

Nel paese lacustre, l’amministrazione guidata dal sindaco Prestifilippo – si legge sempre nel post pubblicato sui social – ha lavorato in stretta sinergia con Regione Lombardia «affinché potessero essere messe a disposizione le risorse necessarie» a dare concretezza a queste opere attraverso «un investimento significativo che consente di intervenire sulla cura e sulla sicurezza del nostro territorio».

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