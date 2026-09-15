Gavirate | 15 Settembre 2026

Il Ponte del Sorriso premia i suoi volontari con un cuoricino d’argento

Lo scorso weekend a Gavirate la Fondazione ha voluto ringraziare tutti coloro che dedicano tempo ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, premiando chi celebra gli anniversari di “servizio”

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La storia della Fondazione Il Ponte del Sorriso è una bella storia di volontari che, giorno dopo giorno, scelgono di dedicare il proprio tempo ai bambini e alle loro famiglie durante un momento delicato come quello della malattia e del ricovero nei reparti pediatrici degli ospedali del Varesotto.

Sono proprio i volontari che, con la loro presenza, la loro dedizione e la loro capacità di portare un sorriso anche nei momenti più difficili, rendono possibile quello che Il Ponte del Sorriso ogni giorno fa per i bambini in ospedale. Un impegno che portano avanti per molti anni.

Ogni anno Il Ponte del Sorriso dedica ai propri volontari un momento speciale per dire loro grazie. Quest’anno la festa si è svolta sabato 12 settembre al Vecchio Ottocento di Gavirate dove, in un clima di grande entusiasmo e di convivialità, si è tenuta anche la premiazione dei volontari che hanno raggiunto importanti traguardi di servizio: 5, 10, 15, 20, 25 e anni di volontariato, ai quali è stato donato un cuoricino d’argento.

A portare il proprio saluto per Regione Lombardia, Emanuele Monti e Samuele Astuti, consiglieri regionali, e per ASST Sette Laghi il Direttore Socio-Sanitario Giuseppe Calicchio, insieme ai medici e ai capisala dei diversi reparti pediatrici nei quali il Ponte del Sorriso è presente.

«5, 10, 15, 20, 25 anni… numeri diversi, ma legati dallo stesso filo conduttore: il tempo donato ai bambini. Ed è proprio questo che il Ponte del Sorriso ha voluto celebrare: la scelta, di tante persone, di esserci con costanza e generosità», chiosa la presidente Emanuela Crivellaro.

Di seguito l’elenco dei premiati:

– Volontari premiati per i 25 anni: Anna Pinna
– Volontari premiati per i 20 anni: Aurora Pellegrino
– Volontari premiati per i 15 anni: Emma Favata, Giorgio Gemmo, Chiara Rossetti
– Volontari premiati per i 10 anni: Nunzia Capuano
– Volontari premiati per i 5 anni: Noemi Berto, Aurelio Carpentieri, Alessandra De Pedrini, Ileana Dones, Marina Ebbene, Maurizio Lazzarotto, Marina Lezzi, Loredana Marrone, Alessandro Morato, Piera Olivieri, Donatella Piatti, Ivana Podestà, Roberta Signorato

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