L’inizio della scuola è alle porte e Confindustria Varese riparte con i progetti per i giovani

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Con l’inizio del nuovo anno scolastico riparte anche l’impegno di Confindustria Varese e delle sue imprese associate verso le nuove generazioni. L’obiettivo è quello di valorizzare il talento di studenti e studentesse e costruire ponti sempre più solidi tra mondo del lavoro e mondo delle scuole.

«Investire sui giovani significa investire sullo sviluppo del sistema produttivo locale – afferma Luigi Galdabini, Presidente di Confindustria Varese –. È con questa convinzione che portiamo avanti le numerose iniziative dedicate ai ragazzi e alle ragazze di tutte le età, per far conoscere loro, da vicino, l’industria del Varesotto, le competenze richieste dal mercato del lavoro e le opportunità professionali e di realizzazione personale che il territorio è capace di offrire. È un tassello necessario per costruire fin da oggi il capitale umano di cui avrà bisogno la Varese2050».

Sono quattro i principali progetti education di Confindustria Varese: il primo è Eureka! Funziona! ovvero un’iniziativa promossa da Federmeccanica, in accordo con il MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito), e portata avanti a livello locale dalle imprese dei Gruppi merceologici “Meccaniche” e “Siderurgiche, Metallurgiche e Fonderie”. Si rivolge ai bambini e alle bambine del terzo, quarto e quinto anno delle scuole primarie e si pone l’obiettivo di orientare gli studenti al “saper fare” con la realizzazione e la costruzione di progetti concreti, come ad esempio modellini o giocattoli.

La seconda iniziativa è Pmi Day: una serie di orientamenti promossi dal Comitato Piccola Industria di Confindustria e portata avanti a livello locale dal Comitato Piccola Industria dell’Associazione. Si rivolge agli studenti di terza media e si pone l’obiettivo di avvicinare i ragazzi al mondo dell’impresa per aiutarli nella scelta degli studi superiori.

Il terzo progetto è Generazione d’Industria: un’iniziativa sostenuta da un protocollo d’intesa firmato nel 2011 da Confindustria Varese insieme a Provincia di Varese e Ufficio Scolastico Territoriale. Si rivolge agli studenti degli istituti superiori e si pone l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura d’impresa nelle scuole, anche attraverso lezioni, visite aziendali, stage e borse di studio.

L’ultima proposta è Latuaideadimpresa: un’iniziativa promossa dai Sistemi Formativi di Confindustria e portata avanti a livello locale dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Associazione. Si rivolge alle studentesse e agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. Si tratta di un concorso di idee imprenditoriali che si pone l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo dell’azienda, delle startup e del fare impresa.

Quattro progetti a cui si affiancano altre iniziative di orientamento e formazione. L’attività di Confindustria Varese a favore dei giovani, infatti, si estende anche al mondo post-diploma e universitario, attraverso diverse progettualità sviluppate insieme all’Università LIUC e all’Università degli Studi dell’Insubria.

Per non dimenticare la partecipazione dell’Associazione alle sei Fondazioni ITS Academy presenti sul territorio: ITS Academy INCOM, ITS Academy Mobilita, ITS Academy COSMO, ITS Academy Giulio Natta, ITS Academy RED e ITS Academy Lombardia Meccatronica.

Fondamentale è anche il coinvolgimento di Confindustria Varese in progetti interistituzionali come Job&School per l’orientamento scolastico-lavorativo e Green School per diffondere nelle scuole la cultura della sostenibilità con l’adozione di buone pratiche verdi e di comportamenti rispettosi dell’ambiente. Quello di Confindustria Varese è un impegno concreto che negli anni ha portato a risultati importanti e a confermarlo sono proprio i numeri.