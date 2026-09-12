Varese | 12 Settembre 2026

L’inizio della scuola è alle porte e Confindustria Varese riparte con i progetti per i giovani

Lo scopo delle iniziative è quello di creare ponti di dialogo e confronto con migliaia di studenti e studentesse del territorio: dalle elementari fino ai percorsi post-diploma

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Con l’inizio del nuovo anno scolastico riparte anche l’impegno di Confindustria Varese e delle sue imprese associate verso le nuove generazioni. L’obiettivo è quello di valorizzare il talento di studenti e studentesse e costruire ponti sempre più solidi tra mondo del lavoro e mondo delle scuole.

«Investire sui giovani significa investire sullo sviluppo del sistema produttivo locale – afferma Luigi Galdabini, Presidente di Confindustria Varese –. È con questa convinzione che portiamo avanti le numerose iniziative dedicate ai ragazzi e alle ragazze di tutte le età, per far conoscere loro, da vicino, l’industria del Varesotto, le competenze richieste dal mercato del lavoro e le opportunità professionali e di realizzazione personale che il territorio è capace di offrire. È un tassello necessario per costruire fin da oggi il capitale umano di cui avrà bisogno la Varese2050».

Sono quattro i principali progetti education di Confindustria Varese: il primo è Eureka! Funziona! ovvero un’iniziativa promossa da Federmeccanica, in accordo con il MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito), e portata avanti a livello locale dalle imprese dei Gruppi merceologici “Meccaniche” e “Siderurgiche, Metallurgiche e Fonderie”. Si rivolge ai bambini e alle bambine del terzo, quarto e quinto anno delle scuole primarie e si pone l’obiettivo di orientare gli studenti al “saper fare” con la realizzazione e la costruzione di progetti concreti, come ad esempio modellini o giocattoli.

La seconda iniziativa è Pmi Day: una serie di orientamenti promossi dal Comitato Piccola Industria di Confindustria e portata avanti a livello locale dal Comitato Piccola Industria dell’Associazione. Si rivolge agli studenti di terza media e si pone l’obiettivo di avvicinare i ragazzi al mondo dell’impresa per aiutarli nella scelta degli studi superiori.

Il terzo progetto è Generazione d’Industria: un’iniziativa sostenuta da un protocollo d’intesa firmato nel 2011 da Confindustria Varese insieme a Provincia di Varese e Ufficio Scolastico Territoriale. Si rivolge agli studenti degli istituti superiori e si pone l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura d’impresa nelle scuole, anche attraverso lezioni, visite aziendali, stage e borse di studio.

L’ultima proposta è Latuaideadimpresa: un’iniziativa promossa dai Sistemi Formativi di Confindustria e portata avanti a livello locale dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Associazione. Si rivolge alle studentesse e agli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. Si tratta di un concorso di idee imprenditoriali che si pone l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo dell’azienda, delle startup e del fare impresa.

Quattro progetti a cui si affiancano altre iniziative di orientamento e formazione. L’attività di Confindustria Varese a favore dei giovani, infatti, si estende anche al mondo post-diploma e universitario, attraverso diverse progettualità sviluppate insieme all’Università LIUC e all’Università degli Studi dell’Insubria.

Per non dimenticare la partecipazione dell’Associazione alle sei Fondazioni ITS Academy presenti sul territorio: ITS Academy INCOM, ITS Academy Mobilita, ITS Academy COSMO, ITS Academy Giulio Natta, ITS Academy RED e ITS Academy Lombardia Meccatronica.

Fondamentale è anche il coinvolgimento di Confindustria Varese in progetti interistituzionali come Job&School per l’orientamento scolastico-lavorativo e Green School per diffondere nelle scuole la cultura della sostenibilità con l’adozione di buone pratiche verdi e di comportamenti rispettosi dell’ambiente. Quello di Confindustria Varese è un impegno concreto che negli anni ha portato a risultati importanti e a confermarlo sono proprio i numeri.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Varese | 1 Agosto 2026

Industria varesina, produzione ancora in crescita ma rallentano gli ordini

Secondo trimestre positivo per la produzione, ma peggiorano le previsioni. Pesano la debolezza della domanda e le tensioni in Medio Oriente. Ecco tutto il quadro della situazione attuale

Varese | 22 Giugno 2026

Il tessile tecnico varesino apre alle relazioni internazionali con “Advanced Textiles Meetings Varese 2027”

Sostenibilità e innovazione: un accordo strategico tra Camera di Commercio, Confindustria e Confartigianato e ABE per valorizzare un comparto chiave dell’economia del territorio

Varese | 16 Giugno 2026

Confindustria Varese, le priorità: “ZLS intorno a Malpensa e gestione coordinata del fondo frontalieri”

L’Assemblea Generale 2026 è stata ospitata dalla Divisione Aeronautica di Leonardo a Venegono. Al centro della relazione del Presidente sviluppo locale, politica industriale e sovranità digitale

Varesotto | 16 Maggio 2026

Industria varesina: produzione ancora in crescita, ma resta alta l’attenzione sui costi

I dati raccolti da Confindustria Varese sui primi 3 mesi del 2026. Il quadro complessivo resta però condizionato dalle incertezze energetiche e logistiche legate alle tensioni in Medio Oriente

Varese | 11 Maggio 2026

“Startup Your Ideas”: ancora aperte le iscrizioni del premio per le migliori startup innovative

Due i bandi disponibili per le aziende, che potranno candidarsi alla terza edizione del premio promosso da Confindustria Varese entro il 29 maggio

Varese | 5 Maggio 2026

“Education Day” di Confindustria Varese, premi anche per gli I.S.I.S di Luino e Valceresio

Assegnate diverse borse di studio agli studenti nell’ambito del progetto “Generazione d’Industria”. Medaglia d’argento nel progetto “Latuaideadimpresa” per la 4^ RIM di Bisuschio

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com