Germignaga | 11 Settembre 2026

“Nelle scarpe dell’ADHD”, a Germignaga un incontro per capire e affrontare l’ADHD

Una mattinata di confronto, informazione e strumenti concreti dedicata a genitori, insegnanti ed educatori. L’appuntamento è sabato 12 settembre all’Ex Colonia Elioterapica di Germignaga

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Mettersi “nelle scarpe” di chi vive l’ADHD ogni giorno per provare a comprenderne meglio difficoltà, bisogni e potenzialità. È questo l’obiettivo di “Nelle scarpe dell’ADHD”, l’incontro promosso da ME-TE Centro per la Famiglia in Evoluzione e curato da Eureka Cooperativa Sociale, in programma sabato 12 settembre all’Ex Colonia Elioterapica di Germignaga.

L’appuntamento, aperto a genitori, insegnanti ed educatori, vuole offrire un momento di approfondimento su un tema che coinvolge sempre più da vicino famiglie e mondo della scuola. Al centro della mattinata ci saranno in particolare gli strumenti e le strategie utili per affrontare l’ADHD in classe, ma anche nelle diverse situazioni della quotidianità.

A guidare l’incontro sarà la dottoressa Silvia Oddone, educatrice, parent trainer, tutor ADHD e ADHD life coach, che accompagnerà i partecipanti in un percorso pensato per favorire una maggiore consapevolezza e fornire indicazioni pratiche.

L’obiettivo non è soltanto conoscere meglio il disturbo da deficit di attenzione e iperattività, ma anche capire come costruire modalità di relazione e di intervento più efficaci, soprattutto nei contesti educativi. Per insegnanti ed educatori, l’incontro rappresenta quindi un’occasione per confrontarsi sulle difficoltà che possono emergere in classe e individuare strategie capaci di sostenere gli studenti nel loro percorso.

Per i genitori, invece, può essere un’opportunità per acquisire nuovi strumenti e comprendere meglio alcuni comportamenti, favorendo una comunicazione più efficace tra famiglia, scuola e figure educative.

L’incontro si terrà sabato 12 settembre dalle 9 alle 12 presso l’Ex Colonia Elioterapica di Germignaga. La partecipazione è libera e gratuita.

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