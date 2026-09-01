Luino | 1 Settembre 2026

La “Pigiama Run” arriva a Luino: si corre in pigiama per i bambini malati di tumore

L’iniziativa, dedicata alla raccolta fondi per sostenere i piccoli pazienti oncologici dell’ospedale Del Ponte di Varese, è in programma il 18 settembre. Giovedì 3 la presentazione a Palazzo Verbania

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Venerdì 18 settembre piazza Libertà a Luino si trasformerà nel punto di partenza di un evento sportivo e solidale che unisce movimento e impegno civile: la “Pigiama Run”.

L’iniziativa è organizzata dall’Atletica Luino in collaborazione con il Lions Club e la LILT provinciale di Varese e si inserisce nel mese dedicato, in tutto il mondo, al “Gold Ribbon”, il nastro d’oro simbolo della lotta contro i tumori pediatrici. L’evento verrà presentato in anteprima giovedì 3 settembre alle ore 18.30 a Palazzo Verbania, dove organizzatori e partner illustreranno i dettagli della manifestazione e le finalità della raccolta fondi.

La “Pigiama Run” non è una gara di velocità, ma una camminata e corsa non competitiva aperta a tutti: adulti e bambini, famiglie, associazioni sportive, corridori esperti e semplici appassionati. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi – uno da 2 km e uno da 4 – che si svilupperanno sul lungolago della città, dall’imbarcadero al Porto Nuovo.

Il ritrovo è fissato alle ore 17.30, con partenza alle 18.30 dallo Spazio LILT che verrà allestito in piazza Libertà. Ma il dettaglio che renderà l’evento unico è il dress code: tutti i partecipanti sono invitati a correre o camminare in pigiama, in segno di vicinanza ai bambini ricoverati nei reparti oncologici, costretti a indossarlo ogni giorno.

L’obiettivo della “Pigiama Run” è concreto e ben definito: raccogliere fondi a favore dei piccoli pazienti oncologici dell’Ospedale del Ponte di Varese. In particolare, le risorse raccolte serviranno a finanziare la figura di un Data Manager, un professionista il cui compito sarà quello di raccogliere e verificare in modo corretto i dati clinici dei pazienti, contribuendo così a migliorare i protocolli di ricerca e le cure disponibili per i bambini malati di tumore.

Per tutti gli iscritti è previsto un pacco gara con pettorale e omaggi degli sponsor, fino a esaurimento delle disponibilità.

Le iscrizioni sono aperte sul sito web dedicato e, al momento, si contano già una settantina di partecipanti.

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