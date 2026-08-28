Il lago Maggiore approda su Netflix con “The Gentlemen 2”

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(di a.f. – www.vconews.it) Verbania approda su Netflix. La città e il Lago Maggiore sono stati scelti come set per la seconda stagione di “The Gentlemen”, la serie firmata da Guy Ritchie che tornerà sulla piattaforma dal 3 settembre.

A darne notizia è il sindaco Giandomenico Albertella, che sottolinea la portata internazionale della produzione e la vetrina rappresentata per il territorio. La prima stagione di “The Gentlemen” è stata uno dei fenomeni Netflix del 2024: secondo i dati riportati dal primo cittadino, nei primi sei mesi ha totalizzato 76 milioni di visualizzazioni a livello globale, arrivando a quota 100 milioni tra il 2024 e il 2025. Nella prima settimana di uscita aveva inoltre conquistato il primo posto nella classifica mondiale Netflix delle serie in lingua inglese, con 12,2 milioni di visualizzazioni.

Per la seconda stagione la produzione ha scelto anche Verbania e il Lago Maggiore come ambientazione. Le prime immagini diffuse in queste ore mostrano alcuni dei luoghi che hanno ospitato le riprese, destinati così a raggiungere il pubblico internazionale della serie.

“Ne vedremo delle belle, anzi, il mondo vedrà quant’è bella casa nostra!“, commenta Albertella, evidenziando l’occasione di promozione offerta alla città e al territorio dalla presenza della produzione Netflix.