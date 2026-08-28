Luino | 28 Agosto 2026

A Luino Gianni Spartà presenta il suo libro “Soggetti smarriti”

Appuntamento questa sera a Palazzo Verbania con il giornalista e autore che racconterà il suo ultimo lavoro letterario dialogando con Alessandro Franzetti

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Venerdì 28 agosto alle 21.00, a Palazzo Verbania, Luino, il giornalista e scrittore Gianni Spartà presenterà il suo libro “Soggetti Smarriti”.

L’autore dialogherà con Alessandro Franzetti, dottore di ricerca in Diritto e Scienze Umane, nell’ambito della serata organizzata dall’associazione I sassi di Lago col patrocinio della Città di Luino.

Il volume, diviso in capitoli intitolati come i mesi dell’anno, raccoglie spunti e aneddoti di personaggi noti che hanno accompagnato la vita giornalistica e non solo dell’autore in una vera e propria carrellata avvincente e appassionante sulla storia recente del nostro paese. Come afferma nella prefazione l’editorialista del Corriere della Sera Giangiacomo Schiavi «nella cronaca sempre più disinvolta che ha reso irrilevante persino la verità è facile stonare, ma Gianni Spartà ha dribblato l’insidia con lo strumento della memoria: è riuscito a mettere insieme le note di una vita e ne ha fatto un concerto».

Gianni Spartà, giornalista professionista dal 1975, è laureato in Giurisprudenza e abilitato alla professione forense. Nato a Messina, risiede da sempre a Varese. Ha scritto numerose biografie e saggi. Da “Mister Ignis – Giovanni Borghi nell’Italia del miracoli” è stata tratta una fiction trasmessa su Rai1. Tra gli altri libri si ricordano “Pensieri positivi – Salvatore Furia il cacciatore di stelle”, “La Luna sulle ali – colloqui con Giuseppe Zamberletti” e “Don Vittorione l’Africano».

La serata a Palazzo Verbania sarà a ingresso libero.

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