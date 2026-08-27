Cuveglio | 27 Agosto 2026

Cuveglio, Mario Bolognesi e Luca Del Vitto al via del Rally 2 Valli Historic

A bordo della Peugeot 205 1.3 Rally, il pilota valcuviano affronterà la gara veneta valevole per la TRZ di Seconda Zona. Appuntamento sabato 29 agosto a Verona, sei prove speciali

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Dopo il Rally del Grappolo ed il Benaco, Mario Bolognesi ha scelto il 2Valli Historic come terzo rally della sua stagione sportiva nella quale annovera anche lo Slalom Luino Montegrino di inizio agosto.

A bordo della Peugeot 205 1.3 Rally auto-preparata, Bolognesi affronterà la sfida veronese insieme all’amico Luca Del Vitto per una competizione che lo vede candidato tra i protagonisti della categoria A/J2/1300.

Il Rally 2 Valli Historic, giunto quest’anno alla sua 20° edizione, sarà anche un’ottima occasione per una reunion di gruppo con tutti gli amici della HRT Corse, scuderia veronese di cui lo stesso driver valcuviano è portacolori e che a Soave, vivrà la sfida di casa.

«Negli ultimi anni ho corso in Veneto al Lessinia, al Benaco e al Valpolicella- afferma Bolognesi- ma mai al 2 Valli che ho iniziato a conoscere solo lo scorso sabato durante le ricognizioni autorizzate. Sono felice di poter rappresentare la mia scuderia nella gara più importante della sua stagione: la HRT ha sede a Lavagno, a pochi chilometri da Soave che sarà il quartier generale di questa splendida gara», commenta.

Non fa pronostici il 66enne driver che sabato 29 agosto affronterà una sfida composta da sei prove speciali (tre da ripetere due volte) per un totale di 66,86 chilometri cronometrati. I tratti che saranno teatro della sfida sono la Castelcerino-Famila di 9,81 chilometri, la Campiano-Alp Group da 10,21 e la lunga Bolca-Bimadige da 13,21.

La corsa organizzata da Aci Verona ed Aci Verona Sport partirà da Porta Verona a Soave alle 8.30 di sabato 29 agosto e si concluderà nello stesso pomeriggio alle ore 16.30. Bolognesi e Del Vitto, sostenuti da FC High Tech Cables, F&T Immobiliare e Galli- Besozzo, saranno al via del 2 Valli Historic con il numero 41.

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