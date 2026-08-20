Liguria | 20 Agosto 2026

Fa irruzione al Serd, poi aggredisce i poliziotti: 38enne varesino arrestato in Liguria

I fatti sono accaduti nei giorni scorsi a Savona. L’uomo è accusato di aver assalito gli agenti e ha minacciato ritorsioni al personale della struttura sanitaria

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(da www.savonanews.it) La Polizia di Stato, nel pomeriggio di giovedì 13 agosto, ha arrestato a Savona un uomo di 38 anni, originario della provincia di Varese, pregiudicato, con l’accusa di violenza, resistenza e danneggiamento.

Nelle prime ore del pomeriggio, infatti, la Volante è intervenuta presso il locale Serd – il Servizio per le dipendenze – dove era in corso un’accesa discussione tra una fruitrice del servizio ed il personale sanitario. Mentre i poliziotti ascoltavano le rimostranze della donna, l’uomo – che si è qualificato come fidanzato di lei – li ha avvicinati, iniziando a minacciarli ed a promettere ritorsioni al personale sanitario della struttura, al fine di ottenere delle somministrazioni di farmaci non previste.

L’insistenza e l’aggressività delle richieste dell’uomo hanno interrotto lo svolgimento dell’attività sanitaria, tanto che i poliziotti lo hanno dovuto allontanare dalla struttura. Proprio in questa fase, il 38enne, in un crescendo d’ira, ha tenuto delle condotte violente nei confronti dei poliziotti e dell’auto di servizio, danneggiandone gravemente una portiera e gli interni.

Al termine degli accertamenti, per l’uomo sono così scattate le manette con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e pertanto è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Inoltre, è stato denunciato per i reati di minaccia, violenza a Pubblico Ufficiale, interruzione di pubblico servizio ed oltraggio a pubblico Ufficiale.

Prevista nella mattinata di oggi la “direttissima”. Il Questore di Savona ha emesso a carico dell’uomo la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno nella città ligure per quattro anni, durata massima consentita dalla norma.

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