“Festival del Ben-Essere in Natura” al via con lo yoga al tramonto al lago di Ganna

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“Rallentare, respirare e lasciarsi ispirare dalla natura”: è questo l’invito alla base del “Festival del Ben-Essere in Natura” 2026, il progetto che da agosto a ottobre propone esperienze gratuite e inclusive dedicate al benessere, alla scoperta del territorio e alla connessione con l’ambiente naturale.

Il progetto, sostenuto da Regione Lombardia, coordinato da AREA Parchi e organizzato dal Parco Campo dei Fiori in collaborazione con Il Soffione APS, prende ufficialmente il via questo weekend, sabato 22 agosto, con il primo appuntamento in programma: “Colmarsi di Luce”, una pratica di yoga al tramonto nella suggestiva riserva naturale del lago di Ganna.

A partire dalle ore 18.00, insieme all’insegnate di Insegnante Odaka Yoga Raffaella Deponti di Essential Yoga, i partecipanti saranno accompagnati in una pratica di yoga aperta a tutti, pensata per essere accessibile anche a chi non ha esperienza. Attraverso movimenti fluidi, respirazione e ascolto, la pratica accompagnerà i partecipanti in un momento di connessione con sé stessi e con il paesaggio circostante. Il ritmo della pratica seguirà quello della natura e della luce, mentre il tramonto, i suoni e la quiete della Riserva faranno da cornice all’esperienza.

Al termine della pratica sarà possibile fermarsi ancora un po’ insieme per condividere una cena al sacco: ai partecipanti è richiesto di portare qualcosa da mangiare e da bere, così da prolungare il momento di convivialità e vivere il luogo con semplicità e lentezza.

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria (posti limitati) al link https://insubriparksturismo.eu/esperienze/TUWThrXv4yeye7KYhlGm. In caso di maltempo, l’attività sarà rinviata e la nuova data sarà comunicata per tempo agli iscritti. Per maggiori informazioni sull’appuntamento, è possibile contattare Raffaella Deponti alla mail info@essentialyoga.it o al numero 380 865 5556.

Un festival per vivere la natura attraverso il benessere

“Colmarsi di Luce” è il primo di una serie di appuntamenti che, fino al mese di ottobre, porteranno il pubblico in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio del Parco Campo dei Fiori, proponendo modalità diverse per entrare in relazione con la natura.

Il “Festival del Ben-Essere in Natura” nasce infatti dall’idea che il territorio possa diventare uno spazio di benessere, esplorazione e relazione: non solo luoghi da attraversare, ma ambienti da ascoltare e vivere attraverso il corpo, i sensi, la creatività e la consapevolezza.

Il programma proseguirà con esperienze dedicate all’esplorazione sonora e vocale, al disegno naturalistico, alla relazione con il vivente e alla scoperta della fauna del territorio, alternando attività artistiche, esperienziali e di movimento.

Tutte le iniziative sono gratuite e aperte a tutti, e si svolgono in contesti naturali di particolare valore, con l’obiettivo di avvicinare persone diverse al patrimonio ambientale del territorio e promuovere una fruizione consapevole e rispettosa della natura.

30 agosto e 5 settembre ore 15.00 – 18.00 | VOCI DI PIETRA – Esplorazione sonora e vocale in grotta all’Orrido di Cunardo Un’esperienza guidata dal Gruppo Speleologico Prealpino tra paesaggio sotterraneo, ascolto e sperimentazione della propria voce all’interno della grotta. Info: Francesca Coizet – francesca.coizet@gmail.com – 347 8904678

12 settembre ore 14.30 – 18.00 | EN PLEIN AIR – Sketchbook naturalistico al Villaggio Cagnola alla Rasa

Laboratorio dedicato alla realizzazione di un diario di viaggio illustrato, osservando e raccontando la natura attraverso il disegno. Info: Lisa Varalli – lisavaralli@gmail.com – 340 5045661

19 settembre ore 9.30 – 12.30| INFORESTARSI – Pratiche esperienziali di relazione con il vivente al WildLand di Brinzio

Un’attività esperienziale per riscoprire il rapporto con la natura e approfondire il tema delle proprie radici attraverso pratiche di connessione con il vivente. Info: Daniela Aver – daniela.aver@gmail.com – 339 2027626

27 settembre ore 7.00 – 10.30 | UNGULATI – Un movimento silenzioso alla Riserva di Ganna

Escursione all’alba dedicata all’osservazione degli ungulati, accompagnata da una pratica di yoga ispirata alle caratteristiche di questi animali e con la partecipazione delle guide naturalistiche del Parco. Info: Raffaella Deponti – info@essentialyoga.it – 380 8655556

Qui è disponibile il programma completo, mentre per iscriversi è necessario andare sul sito https://insubriparksturismo.eu/esperienze.