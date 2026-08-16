“Festival del Ben-Essere in Natura”, benessere e scoperta del territorio nel Parco Campo dei Fiori

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Tra agosto e settembre il Parco Campo dei Fiori diventa palcoscenico di un ciclo di esperienze gratuite e inclusive dedicate al benessere, alla scoperta del territorio e alla connessione con l’ambiente naturale con il “Festival del Ben-Essere in Natura”, organizzato dall’ente in collaborazione con l’associazione Il Soffione e sostenuto da Regione Lombardia con il coordinamento di AREA Parchi.

Il programma si aprirà il prossimo 22 agosto con “Colmarsi di Luce”, una sessione di yoga al tramonto nella Riserva di Ganna condotta da Raffaella Deponti. A seguire, il 30 agosto e il 5 settembre, l’Orrido di Cunardo ospiterà “Voci di Pietra”, un’esplorazione sonora e vocale guidata da Francesca Coizet: due appuntamenti per chi vuole riscoprire il rapporto tra voce, suono e paesaggio rupestre.

Il mese di settembre entrerà poi nel vivo con tre ulteriori esperienze. Il 12 settembre è la volta di “En Plein Air”, un laboratorio di sketchbook naturalistico al Villaggio Cagnola della Rasa con l’illustratrice Lisa Varalli. Il 19 settembre, invece, WildLandBrinzio accoglierà “Inforestarsi”, un incontro di pratiche esperienziali di relazione con il vivente condotto da Daniela Aver. Il festival si chiuderà il 27 settembre con “Ungulati”, un’escursione all’alba nella Riserva di Ganna che si concluderà con una sessione di yoga: a guidare il gruppo saranno Raffaella Deponti e le guide del Parco.

Tutte le attività sono gratuite e aperte a tutti, senza distinzione di età o esperienza. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata sulla piattaforma Insubriparks, all’indirizzo insubriparksturismo.eu/esperienze. In caso di maltempo, gli appuntamenti saranno rinviati a data da definire. Ulteriori dettagli sono disponibili sulla pagina Facebook del Parco Campo dei Fiori. (foto dalla pagina Facebook del Parco Campo dei Fiori)