“Schiuma Party”, musica dal vivo e food truck sul Lago di Ghirla

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Domani, domenica 26 luglio, torna il Ghirla Summer Splash 2026, una serata estiva dedicata alla musica, al divertimento e alla voglia di stare insieme nella cornice del Lago di Ghirla.

L’aperitivo prenderà il via già dalle 18, anticipando l’inizio della festa. Dalle 18.30 saranno attivi i food truck, con la possibilità di gustare la birra Poretti alla spina, servita dalla Pro Loco Valganna, e una delle novità di questa edizione: i panini Bao. Dalle 19 alle 24 spazio invece allo Schiuma Party, accompagnato dalla musica dal vivo delle Trinity, trio femminile originario della provincia di Varese.

Le Trinity propongono un repertorio di cover pop, rock e blues, reinterpretate in chiave acustica ed elettrica. Da anni si esibiscono in concerti, festival e locali del Varesotto e della Lombardia, portando sul palco grandi classici internazionali e successi più recenti.

L’appuntamento è nell’area comunale di Ghirla, in via Tre Laghi 20, nel comune di Valganna. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune di Valganna, organizzatore dell’evento che, nel caso di maltempo, verrà annullato.