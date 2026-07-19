Luino | 19 Luglio 2026

Movimento Alternativo ringrazia Paolo Nicastri. La rottura sul no a collaborare con Futuro Nazionale

I referenti Gasparini e Nicolini commentano la decisione del giovane che si era candidato con loro a sindaco di Luino: «È stato una risorsa importante. Gli auguriamo il meglio per il futuro»

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È lo stesso Movimento Alternativo a spiegare i motivi dietro all’abbandono di Paolo Nicastri, annunciato ieri con una nota stampa: «Prendiamo atto della decisione di concludere il proprio percorso all’interno del movimento nata dalla mancata accettazione da parte del Movimento di collaborare con il partito di Vannacci (“Futuro Nazionale”, ndr) su iniziative. Come spesso ribadito non vogliamo avere a che fare con i partiti!», spiegano i referenti Marco Gasparini ed Elena Nicolini, augurando al 19enne «il meglio per il futuro impegno civico che ha deciso di intraprendere».

«Paolo ha rappresentato una risorsa importante per il nostro progetto: un giovane con entusiasmo, capacità comunicative e voglia di mettersi in gioco sul territorio. Per questo motivo lo ringraziamo per il contributo dato in questi mesi e per il lavoro svolto insieme», proseguono Gasparini e Nicolini, facendo riferimento alla candidatura di Nicastri come sindaco alle elezioni amministrative di Luino e al suo incarico di responsabile provinciale del movimento.

«Ogni percorso politico nasce dal confronto tra persone, idee e sensibilità diverse. È normale che, nel tempo, possano emergere visioni differenti sul metodo o sulle priorità. Il Movimento Alternativo rispetta questa scelta e non intende trasformare una decisione personale in una contrapposizione», aggiungono, ribadendo che il progetto del movimento «non si basa su singole persone, ma su un gruppo di cittadini, amministratori, volontari e sostenitori che continuano ogni giorno a lavorare per Luino e per il territorio».

«La nostra idea di politica – confermano in conclusione Gasparini e Nicolini – rimane quella di una presenza concreta, fatta di ascolto, proposte e attenzione ai problemi reali dei cittadini. Continueremo il nostro percorso con la stessa determinazione, valorizzando il contributo di chi sceglie di impegnarsi insieme a noi. A Paolo rivolgiamo un sincero augurio per la nuova esperienza con NOVA, auspicando che possa rappresentare un’ulteriore occasione di partecipazione e crescita per i giovani del territorio. Il Movimento Alternativo guarda avanti, con rinnovato impegno e con la convinzione che le differenze di percorso possano essere affrontate sempre con rispetto e responsabilità».

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