Arcisate, scontro tra minoranza e maggioranza sul consiglio comunale

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(da www.varesenoi.it) Martedì 14 luglio ad Arcisate si è tenuto il consiglio comunale: sia la minoranza che la maggioranza hanno diffuso sui social ciascuna la propria versione dell’andamento della seduta.

La nota del gruppo di opposizione:

Durante il consiglio comunale di martedì 14 luglio, è stato approvato il bilancio dell’azienda speciale Parmiani che gestisce, per conto dell’amministrazione, la farmacia comunale, i servizi parascolastici, gran parte degli impianti sportivi e il piano culturale. Il direttore dell’azienda, la dottoressa Merchione, grazie alla sua dedizione, riesce sempre a raggiungere risultati eccelsi. Tutto questo insieme al suo staff.

Sostanzialmente non contestiamo nulla sul bilancio. La parte amministrativa, come è sempre successo, fa le sue richieste. La parte politica, però, dovrebbe ragionare e mettersi dalla parte dei cittadini e non dalla parte della burocrazia. Ora, cosa emerge in maniera evidente. Aumentano i costi per gli arcisatesi, in questo caso, aumentano i costi per gli arcisatesi che hanno dei figli in età scolare. Al di là di ragionamenti squisitamente filosofici sulla politica demografica (piangiamo perchè ci sono poche nascite e poi colpiamo le famiglie con figli con l’aumento dei servizi dedicati ai più piccoli. Se non partiamo dal basso nell incentivare chi ha figli, dove vogliamo arrivare!!!!), riteniamo che la scelta di questa amministrazione sia totalmente sbagliata. Sicuramente non tiene conto delle esigenze delle famiglie stesse.

In un periodo in cui le spese aumentano (è notizia di qualche giorno fa che a Varese l’inflazione è al 2,8%, + 839 euro a famiglia); in un periodo in cui molti faticano a fare quadrare i bilanci, ci si mette anche questa amministrazione che aumenta le tariffe dei servizi parascolastici dell’8% a cui va aggiunto un costo di 10 euro per l’iscrizione ai servizi. Non solo: ogni anno, potrà essere applicato un aumento in base al tasso di inflazione senza che la giunta intervenga. A nostro parere, così non va.

Probabilmente, un’amministrazione lungimirante avrebbe mantenuto invariate le tariffe. Come? Sarebbe stato sufficiente usare una parte dei fondi per le luminarie natalizie (25 mila euro) per compensare la cifra. E invece, si vanno a colpire servizi che sono oramai essenziali e di cui, gran parte degli arcisatesi non può fare a meno. La scusa (sempre scuse e alibi!!!) è che è dall’anno scolastico 2019/2020 che non vengono aumentati questi costi. Ebbene questa è stata una scelta ben precisa. A parere della mia amministrazione, era più importante garantire i servizi rinunciando ad altro. C’era dietro un piano ben preciso che ora non esiste. Un buon amministratore deve fare questo.

Non commentiamo nemmeno l’altro aumento deciso. + 18% per le tariffe delle palestre. Il tutto per recuperare poco più di 4000 euro. In commissione è stato detto: abbiamo le tariffe più basse della Valceresio. Anche grazie a questo, però, abbiamo una rete di società sportive tra le più attive dell’intera provincia che consentono a centinaia di ragazzi di fare sport. Mi spiace dirlo ma NON CI SIAMO!!! Famiglie e associazioni andrebbero difese e non tartassate.

Il secondo punto prevedeva l’approvazione dell’attuazione parziale del piano denominato “Lagozza Nord”. Con esso, l’ex area industriale che faceva riferimento alla “Gold Plast” verrà riconvertita e verranno costruite due palazzine che porteranno nella zona 29 nuove famiglie. Quindi circa 80 nuovi cittadini e altrettante autovetture.



Siamo preoccupati perché il piano di lottizzazione originale prevedeva il coinvolgimento di altre proprietà che, ora, potrebbero essere danneggiate dall’attuazione parziale. Non solo, era prevista la creazione di posti auto pubblici per servire la nuova casa di comunità di via Campi Maggiori dove, giornalmente, vediamo un grande assembramento di automobili in cerca di un parcheggio. Questa idea è stata scartata dall’attuale amministrazione che ha preferito creare 11 nuovi parcheggi in centro storico per la modica cifra di 240 mila euro.

Quest’opera, che comunque riteniamo giustissima e auspicabile, visto il considerevole avanzo, avrebbe potuto essere finanziata con risorse comunali e inserita nel piano triennale dei lavori magari assieme ad un ulteriore piano di riqualificazione del centro storico. Rimaniamo convinti, infatti, che i soldi derivanti dagli introiti per costruire 29 nuovi appartamenti avrebbero dovuto essere investiti direttamente in zona per creare altri parcheggi. Faccio una domanda retorica. Dove andranno a parcheggiare eventuali ospiti di una o più di queste 29 famiglie? In via Riazzo o in via Campi Maggiori? Cosa diciamo del traffico veicolare? Nessun intervento è previsto.

Come sempre, rimangono molti dubbi. Rimaniamo sempre speranzosi che qualcosa di buono succeda.

La nota del gruppo di maggioranza “Uniti per Arcisate”:

Il Consiglio Comunale di ieri ha avuto una buona presenza di pubblico nonostante le alte temperature. Il Consiglio si è aperto con il saluto ed i ringraziamenti da parte del Presidente al Segretario Comunale dott. Ottavio Verde che, come era già stato annunciato, è prossimo alla fine del suo periodo di servizio presso il Comune di Arcisate. Il dott. Verde ha operato con grande competenza presso il nostro Comune, affiancando anche il Commissario Prefettizio dopo la caduta della precedente Amministrazione. Dal 1° agosto il delicato ruolo di Segretario Comunale sarà svolto dalla dott.ssa Vania Pescarin, professionista di grandi qualità ed esperienza, che già in passato aveva svolto un ottimo servizio presso il nostro Comune.

Nel corso del Consiglio Comunale è stato approvato il Bilancio Preventivo dell’azienda speciale “A. Parmiani”, ente strumentale del Comune di Arcisate. L’Azienda gestisce le attività dalla farmacia comunale, i servizi scolastici, le attività culturali, la gestione degli spazi dedicati alle attività sportive. L’Amministrazione sostiene i servizi scolastici (dal pre-scuola al trasporto, alla mensa) e l’uso delle strutture sportive con una copertura dei costi istituzionali per oltre 230.000€ annui, ovvero il 15% in più rispetto al passato. Questa somma serve a portare a pareggio il costo delle attività, che sono sorrette solo in parte dalle tariffe pagate dagli utenti.

Queste tariffe, dopo oltre 6 anni senza variazioni, sono state ritoccate con un rialzo medio dell’8%, benché i valori di adeguamento stabiliti da ISTAT siano ben superiori. In ogni ambito della vita quotidiana, i costi sono purtroppo aumentati e il Comune si preoccupa di sostenere principalmente i nuclei familiari in difficoltà, chiedendo all’insieme degli utenti un ragionevole contributo, utile a mantenere il giusto equilibrio tra assistenza pubblica e partecipazione al costo dei servizi stessi.

Quest’anno prenderà il via anche il servizio di doposcuola presso la scuola materna Collodi di Arcisate. Altri costi inseriti a Bilancio dell’azienda speciale, come ad esempio quelli considerati per il periodo delle festività di fine anno, sono giuste ipotesi di spesa: non prevederli a Bilancio impedirebbe di averli a disposizione qualora si volessero impiegare.

Il Consiglio Comunale ha anche approvato il piano attuativo che riguarda il progetto grazie al quale nell’area dove sorgeva l’azienda Goldplast saranno realizzati dei complessi residenziali. Impiegando gli oneri di urbanizzazione generati da quest’opera il costruttore effettuerà la bonifica dell’area comunale di via Riazzo all’intersezione con via Arcimboldi, lasciata all’abbandono da molti anni, realizzando un parcheggio per i residenti del centro storico. È solo un primo intervento nell’area del nucleo più antico di Arcisate, per offrire progressivamente più parcheggi a servizio dei residenti, puntando a pedonalizzare le aree di maggior prestigio storico ed artistico.