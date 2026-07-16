Ospedale Del Ponte di Varese, «Servono 10 milioni per il terzo lotto fermo da sei anni»

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Dieci milioni per integrare i finanziamenti per la realizzazione del terzo lotto dell’Ospedale “Del Ponte” di Varese, fermo da sei anni.

Li chiede il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti con un emendamento all’assestamento di bilancio di Regione Lombardia che sarà discusso la prossima settimana in Consiglio regionale.

«Il mancato avvio dei lavori dal 2020 ad oggi ha comportato, a causa del rincaro dei costi di costruzione, l’insufficienza delle risorse stanziate all’epoca», spiega Astuti.

«L’emendamento mira a colmare il divario che si è creato e a permettere finalmente la realizzazione dell’opera, indispensabile per completare il polo materno infantile, integrare servizi oggi frammentati e consolidare il ruolo strategico che questo presidio ricopre per Varese, per il territorio e per tutta la Lombardia», conclude il consigliere regionale dem.