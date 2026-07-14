Luino, prorogate fino al 9 agosto le misure per sicurezza, quiete e decoro urbano

Tempo medio di lettura: 2 minuti

Il Comune di Luino conferma la linea adottata all’inizio dell’estate e proroga per altri trenta giorni le misure straordinarie destinate a tutelare la sicurezza urbana, il decoro cittadino e la quiete pubblica. Il sindaco Andrea Pellicini ha infatti firmato una nuova ordinanza che estende fino al 9 agosto le disposizioni già introdotte lo scorso giugno, ritenute efficaci nel contenere episodi di degrado e disturbo nelle zone più frequentate della città.

Nel provvedimento si evidenzia come «le misure applicate nelle ultime settimane abbiano prodotto risultati positivi, con una diminuzione degli episodi di disturbo alla quiete, dell’abuso di bevande alcoliche negli spazi pubblici e un generale miglioramento del decoro urbano e della percezione di sicurezza da parte dei cittadini». Per questo motivo l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno mantenere in vigore le limitazioni anche durante il periodo di maggiore afflusso turistico.

La proroga riguarda due aree considerate particolarmente sensibili: il comparto del centro e del lungolago, che comprende Piazza Garibaldi, Piazza Libertà, Piazza Serbelloni, via Vittorio Veneto, viale Dante Alighieri e il Lungolago Carlo Zona, e il comparto della stazione ferroviaria, con Piazza Marconi, viale Amendola, corso XXV Aprile, via Cairoli, Piazza Risorgimento, via Dogana, via Voldomino e via Ghiringhelli.

Restano confermati gli orari relativi alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande, che dovranno terminare entro le ore 2, mentre le attività musicali dovranno cessare entro le 23 da domenica a giovedì ed entro la mezzanotte il venerdì e il sabato, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal Comune.

L’ordinanza conferma inoltre il divieto, dalle 18 alle 6 del mattino successivo, di consumare bevande alcoliche e superalcoliche negli spazi pubblici e introduce limitazioni alla vendita per asporto e all’utilizzo di contenitori in vetro al di fuori delle aree autorizzate dei pubblici esercizi. Restano escluse dal provvedimento le consegne a domicilio, il trasporto di bevande ancora sigillate e gli eventi autorizzati dall’Amministrazione comunale.

Il provvedimento sarà valido fino al 9 agosto e sarà applicato esclusivamente nelle aree individuate dall’ordinanza. In caso di violazione sono previste sanzioni amministrative, con importi più elevati per gli esercizi commerciali che non rispetteranno le prescrizioni previste. L’ordinanza è stata trasmessa a Prefettura, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale per le attività di vigilanza e controllo.