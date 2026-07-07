Alto Varesotto | 7 Luglio 2026

Goletta dei Laghi torna sui laghi Maggiore e Ceresio: attesi i dati sulla qualità delle acque

Domani, mercoledì 8 luglio Legambiente presenterà il monitoraggio 2026 dei principali laghi lombardi, con particolare attenzione anche al Verbano e al Ceresio

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Torna anche quest’anno Goletta dei Laghi, la storica campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio e alla tutela degli ecosistemi lacustri italiani. La quarta tappa dell’edizione 2026 farà tappa in Lombardia, dove saranno presentati i risultati delle analisi effettuate anche sul Lago Maggiore e sul Lago Ceresio.

L’appuntamento è in programma domani, mercoledì 8 luglio, alle ore 10, presso l’Officina Badoni di Lecco. Durante la conferenza stampa verranno illustrati i dati del monitoraggio relativo ai laghi Ceresio, Maggiore, Garda, Iseo e Lario.

Giunta alla sua ventunesima edizione, Goletta dei Laghi rappresenta uno dei principali strumenti di monitoraggio ambientale delle acque interne italiane. L’iniziativa si basa su analisi scientifiche che consentono di verificare lo stato di salute dei laghi e di individuare eventuali criticità ambientali.

«Anche quest’anno Goletta dei Laghi torna in Lombardia per coinvolgere le comunità in una maggiore consapevolezza dei preziosi ecosistemi lacustri, ricordando sia i progressi raggiunti sia le criticità ancora presenti», afferma Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia.

Tra le problematiche evidenziate dall’associazione figurano la presenza di scarichi non depurati, la cementificazione delle coste, situazioni di incuria e l’emergenza legata ai rifiuti, aspetti che continuano a incidere sull’equilibrio degli ecosistemi lacustri.

I risultati illustrati a Lecco offriranno quindi un quadro aggiornato anche sullo stato di salute del Verbano e del Ceresio, due laghi di riferimento per il territorio dell’Alto Varesotto e del confine italo-svizzero, particolarmente frequentati durante la stagione estiva.

La campagna Goletta dei Laghi 2026 è realizzata con il supporto dei partner principali Novamont e Conou, con La Nuova Ecologia come media partner.

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