Luino | 5 Luglio 2026

Luino, saldi e festa in centro: famiglie, musica e gonfiabili animano la città fino a sera

Centinaia e centinaia di persone per una grande partecipazione tra via XV Agosto, via Veneto e via Sereni, con spettacoli, colori e negozi aperti per l'avvio della stagione estiva degli acquisti

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Un centro cittadino pieno di persone, famiglie a passeggio, bambini intenti a divertirsi sui gonfiabili e tanta voglia di vivere una serata diversa. È questo il colpo d’occhio che ha accompagnato Luino nella serata di ieri, sabato 4 luglio, in occasione dell’inizio dei saldi estivi, trasformando il cuore della città in un grande spazio dedicato all’intrattenimento.

Le immagini raccontano una partecipazione importante lungo via XV Agosto, via Vittorio Veneto e via Sereni, dove per tutta la serata si è registrato un continuo via vai di persone. Tra residenti, visitatori e turisti, le vie del centro sono rimaste animate fino a tarda sera, con un flusso costante di famiglie e gruppi di amici.

I protagonisti assoluti sono stati i più piccoli. I numerosi gonfiabili, allestiti in diversi punti del centro, sono stati presi d’assalto per tutta la durata dell’evento. Scivoli giganti, percorsi colorati e giochi hanno attirato centinaia di bambini, regalando momenti di spensieratezza mentre i genitori hanno potuto passeggiare tra le vetrine e fermarsi nei locali.

Ad arricchire il programma non sono mancati gli spettacoli dedicati alle famiglie. Molto apprezzata la presenza del mago-ventriloquo, che ha coinvolto il pubblico con esibizioni pensate soprattutto per i più piccoli, contribuendo a creare un’atmosfera di festa diffusa lungo tutto il percorso.

La musica, presente in vari punti del centro, ha fatto da colonna sonora alla serata. Le note si sono alternate alle voci delle persone, ai sorrisi dei bambini e ai colori delle installazioni e delle attrazioni, contribuendo a rendere ancora più vivace un appuntamento che ha accompagnato l’avvio dello shopping estivo.

Le fotografie mostrano inoltre bar, ristoranti e attività frequentati per tutta la serata, con tavoli occupati e un continuo movimento davanti ai negozi aperti per il primo fine settimana dei saldi. Un’occasione che molti hanno colto per coniugare gli acquisti con una passeggiata nel centro cittadino.

Tra luci, allestimenti, palloncini, giochi e installazioni, il colpo d’occhio è stato quello di una città viva e partecipata. Lungo le strade interessate dall’iniziativa si sono susseguiti momenti di aggregazione che hanno coinvolto persone di tutte le età, confermando la vocazione del centro di Luino come luogo di incontro durante gli appuntamenti estivi.

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