Natale nei Beni FAI, visite guidate speciali anche a Villa Della Porta Bozzolo

Durante le festività natalizie il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS invita a vivere la magia di questo periodo dell’anno così amato e atteso nei suoi Beni aperti al pubblico, luoghi speciali di cui la Fondazione si prende cura con passione e dedizione da cinquant’anni, che raccontano la straordinaria ricchezza e varietà culturale e paesaggistica che il nostro Paese esprime.
I giorni di festa sono un’ottima occasione per visitare i Beni del FAI da nord a sud della Penisola, addobbati e decorati per il Natale, e scoprire le tante storie e meraviglie che custodiscono, oltre che per trascorrere tempo libero di qualità con parenti e amici grazie alle numerose iniziative a tema pensate per adulti e bambini: castelli, abbazie, parchi storici, aree naturalistiche, luoghi letterari, ville e palazzi signorili, e persino una salina tuttora produttiva apriranno le loro porte e sorprenderanno i visitatori con allestimenti di presepi artistici, mercatini di prodotti artigianali ed eccellenze gastronomiche, incontri incentrati su antiche tradizioni, laboratori creativi, concerti, degustazioni, visite speciali, passeggiate e tanto altro.
Fino a martedì 6 gennaio 2026 verranno proposti oltre 40 eventi in 20 Beni, dal Trentino alla Sicilia, che regaleranno momenti di serenità e prezioso arricchimento culturale.
Tanti gli appuntamenti che vedranno protagonisti i Beni del FAI in Lombardia, da Villa Necchi Campiglio a Milano alle ville in provincia di Como – Villa del Balbianello a Tremezzina e Villa Fogazzaro Roi a Oria, Valsolda – dai Beni a Varese e provincia – Villa e Collezione Panza a Varese, Monastero di Torba a Gornate Olona, Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno e Casa Macchi a Morazzone – a Palazzo Moroni a Bergamo.
Questo il calendario delle prossime iniziative a Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno:
Visita guidate con degustazione
13 e 14 dicembre, ore 15
Sabato 13 e domenica 14 dicembre Villa Della Porta Bozzolo, gioiello settecentesco nella tranquilla Valcuvia, arricchisce l’esperienza di visita guidata con una speciale degustazione: al temine del percorso alla scoperta della storia della dimora, addobbata con raffinate decorazioni natalizie, il pubblico potrà ascoltare racconti e curiosità di alcuni famosi prodotti della tradizione lombarda provenienti dal territorio, che sarà possibile anche assaggiare. È consigliata la prenotazione.
Visita speciale “La tavola delle feste”
14 dicembre, ore 11
Domenica 14 dicembre sarà possibile partecipare a un’inedita visita guidata tra ceramiche e cristalli d’epoca, per vivere Villa Della Porta Bozzolo riccamente decorata per il periodo natalizio. Il percorso proposto consentirà al pubblico di scoprire le tradizioni che connotavano la dimora durante le settimane di festa, dalle tradizioni culinarie, alle curiosità e agli usi e costumi dell’epoca d’oro della Villa: il Settecento. Uno speciale approfondimento sarà dedicato, inoltre, alla preziosa collezione di veilleuse, piccole tazze usate per mantenere caldi decotti e tisane, e al servizio da tavola della famiglia Della Porta, con lo stemma di famiglia, realizzato verso la fine dell’Ottocento a Laveno, sul Lago Maggiore, dalla Società Ceramica, manifattura che rese celebre la località come centro di eccellenza per la produzione ceramica. È consigliata la prenotazione.
Per informazioni, orari e prezzi e per prenotazioni: www.aspettailnataleconilfai.it
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