Varesotto | 3 Luglio 2026

Furti in casa, Varese quarta provincia della Lombardia per numero di colpi

Secondo un'analisi di Facile.it su dati ufficiali, in un anno sul territorio provinciale sono stati denunciati 3.698 furti nelle abitazioni

Tempo medio di lettura: < 1 minuto

(da www.varesenoi.it) Sono 3.698 i furti in abitazione denunciati in un anno nella provincia di Varese. È quanto emerge da un’analisi diffusa da Facile.it, che colloca il territorio varesino al quarto posto in Lombardia per numero di colpi, dietro a Milano (9.451), Brescia (4.680) e Monza Brianza (3.961).

Complessivamente, in Lombardia, i furti in casa denunciati nell’ultimo anno sono stati 34.333, pari a una media di 94 episodi al giorno.

Secondo un’indagine commissionata da Facile.it a EMG, in vista delle vacanze estive circa 27 milioni di italiani dichiarano di essere preoccupati per il rischio di subire un furto durante la propria assenza.

Tra le misure più adottate figurano il controllo di vicinato, i sistemi di videosorveglianza, le assicurazioni contro il furto e le grate antintrusione. C’è anche chi lascia accese luci, televisore o radio per simulare la presenza di persone in casa.

© Riproduzione riservata

Argomenti: , , ,

Vuoi lasciare un commento? | 0

Lascia un commento

Marchirolo | 21 Giugno 2026

Tentati furti a Marchirolo: il sindaco invita alla prudenza senza allarmismi

Dopo le notizie circolate online, il sindaco Emanuele Maria Schipani conferma due episodi monitorati dalle Forze dell'Ordine e invita a buone pratiche di prevenzione

Canton Ticino | 6 Maggio 2026

Furti nelle auto in Ticino, arrestato un 40enne

Si tratta di un soggetto svizzero con precedenti, nella cui stanza le forze di polizia hanno trovato oggetti di dubbia provenienza, carte bancarie ma anche migliaia di franchi in contanti

Luino | 6 Maggio 2026

Luino, arrestato 29enne autore seriale di furti: trasferito in carcere a Varese

I carabinieri di Luino hanno eseguito l’aggravamento della misura cautelare per un 29enne già noto alle forze dell’ordine, accusato di furti seriali nel territorio

Canton Ticino | 30 Aprile 2026

Furti nei luoghi di culto: due arresti in Ticino

Due uomini fermati a Claro dopo una segnalazione: trovati contanti, argenteria e attrezzi da scasso. Sono sospettati di più colpi tra Ticino e Grigioni, verifiche in corso

Canton Ticino | 24 Marzo 2026

Ticino, calano i furti nel 2025 ma crescono quelli di e-bike

Il bilancio della Polizia cantonale: meno furti in abitazione e “telefonate shock”, ma registrate truffe rip-deal ed episodi di skimming. Diverse le inchieste che hanno portato a vari fermi e arresti

Canton Ticino | 23 Marzo 2026

Ticino, sicurezza stabile nel 2025: calano i furti e meno chiamate d’emergenza

Bilancio positivo per la Polizia cantonale: diminuiscono furti, anche ai distributori di benzina, e interventi, meno incidenti e reati digitali. Restano criticità su e-bike e taccheggi in aumento

"Luinonotizie.it è una testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del tribunale di Varese al n. 5/2017 in data 29/6/2017"
P.IVA: 03433740127
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com