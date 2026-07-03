Furti in casa, Varese quarta provincia della Lombardia per numero di colpi

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(da www.varesenoi.it) Sono 3.698 i furti in abitazione denunciati in un anno nella provincia di Varese. È quanto emerge da un’analisi diffusa da Facile.it, che colloca il territorio varesino al quarto posto in Lombardia per numero di colpi, dietro a Milano (9.451), Brescia (4.680) e Monza Brianza (3.961).

Complessivamente, in Lombardia, i furti in casa denunciati nell’ultimo anno sono stati 34.333, pari a una media di 94 episodi al giorno.

Secondo un’indagine commissionata da Facile.it a EMG, in vista delle vacanze estive circa 27 milioni di italiani dichiarano di essere preoccupati per il rischio di subire un furto durante la propria assenza.

Tra le misure più adottate figurano il controllo di vicinato, i sistemi di videosorveglianza, le assicurazioni contro il furto e le grate antintrusione. C’è anche chi lascia accese luci, televisore o radio per simulare la presenza di persone in casa.