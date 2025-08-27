Maltempo, allerta rossa per il Varesotto

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Il maltempo in arrivo sul territorio della provincia di Varese e della Lombardia ha portato la Protezione civile regionale a emettere un nuovo bollettino di allerta che, per la zona dei laghi e delle Prealpi varesine segnala codice rosso per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte del 28 agosto e codice giallo per rischio idraulico, temporali e vento forte.

Per la restante parte della giornata di oggi, mercoledì 27, sono attesi rovesci o temporali isolati sui rilievi lombardi e sui settori occidentali della regione, più diffusi da metà pomeriggio e in intensificazione su Piemonte, Ticinese e settori di Nord-Ovest della Lombardia con precipitazioni localmente intense, persistenti nella notte.

Per la giornata di domani, giovedì 28, sono previste precipitazioni forti e diffuse su Alpi e Prealpi già dalla notte, in particolare al confine Nord-occidentale della regione, in estensione nella giornata anche ai rilievi centrali e orientali e, più sparse e intermittenti, anche alla Pianura Occidentale e all’Appennino; previste precipitazioni più isolate sulla Pianura Orientale. Da metà giornata il progressivo ingresso di aria più fresca in quota andrà infatti ad aumentare la probabilità di rinforzo a carattere temporalesco delle precipitazioni, inizialmente sui settori occidentali della regione e a seguire sui settori centrali ed orientali.

Complessivamente sono previste precipitazioni areali tra 100 e 150mm nelle 24 ore su Laghi e Prealpi Varesine e porzioni occidentali delle aree di Valchiavenna, Lario e Prealpi Occidentali; tra 70 e 120 mm sulle aree di Media-Bassa Valtellina e Orobie bergamasche; tra 50 e 100mm sui settori di Valcamonica ed Alta Valtellina; tra 40 e 70 mm sulle aree del Nodo idraulico di Milano e Prealpi Orientali. Saranno possibili picchi locali oltre 200mm sui settori Alpini e Prealpini centro orientali.

Inoltre, l’intensificazione dell’attività eolica prevista potrebbe causare raffiche tra i 45 e i 65 km/h sui settori di Pianura e Appennino e tra i 65 e 90km/h sulle aree prealpine contrassegnate da codice giallo per vento forte.