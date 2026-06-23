Marchirolo | 23 Giugno 2026

Anche il Vespa Club di Marchirolo si mette in viaggio per Roma

Saranno ben 41 i soci che si recheranno nella Capitale per celebrare gli 80 anni di questo iconico mezzo. In 15 partiranno in sella alle loro Vespe con un viaggio che si preannuncia entusiasmante

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Non solo i vespisti luinesi, ma anche il Vespa Club Marchirolo parteciperà al grande evento dedicato agli 80 anni della Vespa, in programma a Roma dal 25 al 28 giugno.

Il club, fondato nel dicembre 2015, sarà presente con ben 41 soci, a testimonianza della passione e dell’attaccamento che da sempre contraddistinguono gli iscritti. Tra questi, 15 partecipanti raggiungeranno la Capitale direttamente in sella alle loro Vespa d’epoca, affrontando un viaggio che rappresenta non solo una sfida, ma che è anche un autentico omaggio alla storia e ai valori di questo iconico mezzo.

La partenza è fissata per la mattina di mercoledì 24 giugno, quando le Vespa lasceranno Marchirolo per mettersi in viaggio verso Roma.

«Come presidente del Vespa Club Marchirolo – commenta Salvatore Parise – sono orgoglioso di poter partecipare a un appuntamento così importante e di portare il nome del nostro club nella Capitale d’Italia. In questi dieci anni abbiamo preso parte a numerosi raduni e manifestazioni, anche oltre i confini nazionali, ma questa ricorrenza ha per tutti noi un sapore speciale. Celebrare gli 80 anni della Vespa significa rendere omaggio a un simbolo che ha accompagnato generazioni di appassionati e che continua ancora oggi a unire persone provenienti da ogni parte del mondo».

Per il Vespa Club Marchirolo, partecipare a questo evento è «un momento significativo per il nostro sodalizio e un’occasione per condividere la passione che ci accomuna con migliaia di vespisti provenienti dall’Italia e dall’estero. Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti e a coloro che, con impegno e dedizione, hanno lavorato per rendere possibile questa straordinaria esperienza».

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