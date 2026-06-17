Varese | 17 Giugno 2026

Varese torna capitale dell’innovazione: a Villa Toeplitz la Oxford Residence Week 2026

Dal 14 al 19 giugno studiosi da tutto il mondo si riuniscono a Varese per la Oxford Residence Week, prestigioso evento internazionale dedicato a imprenditorialità e innovazione

Tempo medio di lettura: 3 minuti

Per il secondo anno consecutivo Varese ospita uno degli appuntamenti più prestigiosi nel panorama accademico internazionale dedicato all’imprenditorialità e all’innovazione. Dal 14 al 19 giugno Villa Toeplitz sarà infatti sede della Oxford Residence Week for Entrepreneurship Scholars, evento nato all’Università di Oxford e considerato un punto di riferimento per studiosi e ricercatori provenienti da tutto il mondo.

La conferma della città giardino come sede dell’iniziativa rappresenta un importante riconoscimento per il territorio, per l’Università degli Studi dell’Insubria e per il Dipartimento di Economia, che già nel 2025 avevano accolto con successo quella che era stata la prima edizione organizzata al di fuori del Regno Unito.

Da oltre dieci anni la Oxford Residence Week riunisce alcuni tra i più autorevoli studiosi dei temi legati all’imprenditorialità, all’innovazione e allo sviluppo economico. Il format, nato presso il Green Templeton College dell’Università di Oxford, si distingue per un approccio basato sul confronto informale e interdisciplinare, capace di favorire la nascita di nuove collaborazioni scientifiche e idee innovative.

Nel corso della settimana i partecipanti alterneranno momenti di ricerca individuale a sessioni collettive dedicate alla presentazione e alla discussione di progetti in fase di sviluppo. Un modello che negli anni ha contribuito alla creazione di importanti reti internazionali e alla definizione di nuove prospettive di studio sui temi dell’innovazione e dell’impresa.

«La scelta di tornare a Varese testimonia la qualità dell’esperienza vissuta lo scorso anno e la capacità del territorio di offrire un contesto ideale per la ricerca e il dialogo», sottolinea la professoressa Alessia Pisoni, docente del Dipartimento di Economia dell’Università dell’Insubria e responsabile scientifica dell’evento insieme al professor Saul Estrin della London School of Economics, alla professoressa Janet Bercovitz della University of Colorado Boulder e alla professoressa Maryann Feldman della Arizona State University.

Soddisfazione viene espressa anche dal direttore del Dipartimento di Economia, Andrea Uselli: «Avere l’onore di ospitare nuovamente l’evento a Varese rappresenta un importante riconoscimento del valore scientifico e organizzativo espresso dal nostro Dipartimento e dal territorio varesino».

Ad accogliere gli studiosi sarà ancora una volta Villa Toeplitz, uno dei luoghi simbolo della città, scelta per il suo contesto immerso nel verde e particolarmente favorevole alla riflessione e allo scambio di idee.

L’apertura ufficiale della manifestazione è prevista il 14 giugno al Palace Grand Hotel di Varese, con un incontro che vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, degli enti patrocinatori e del mondo accademico e imprenditoriale. Alle attività scientifiche prenderà parte un gruppo selezionato di ricercatori provenienti da Europa, Nord America e altri Paesi, insieme a giovani studiosi che avranno l’opportunità di confrontarsi con alcune delle figure più autorevoli del settore.

Per la rettrice dell’Università dell’Insubria, Maria Pierro, il ritorno dell’iniziativa rappresenta un risultato di grande valore strategico: «La presenza di studiosi provenienti da alcuni dei più prestigiosi atenei internazionali contribuirà a rafforzare ulteriormente le reti di collaborazione e la visibilità internazionale del nostro Ateneo. L’evento consolida il posizionamento dell’Università dell’Insubria e valorizza il territorio come luogo capace di attrarre iniziative scientifiche di altissimo livello».

La manifestazione è resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Avvocato Giovanni Valcavi per l’Università degli Studi dell’Insubria, di Openjobmetis, Intesa Sanpaolo, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese e di Elmec Informatica, realtà che hanno scelto di investire in un progetto capace di creare un ponte tra ricerca, innovazione e mondo delle imprese.

L’evento gode inoltre del patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comune di Varese, Camera di Commercio di Varese, Museo Castiglioni e Fondazione Morandini, confermando la forte sinergia tra istituzioni, università e sistema economico locale.

Con il ritorno della Oxford Residence Week, Varese si conferma così un punto di riferimento internazionale per il confronto scientifico sui temi dell’innovazione e dell’imprenditorialità, rafforzando il proprio ruolo nel panorama accademico europeo e contribuendo alla promozione del territorio come sede di eventi di alto profilo culturale e scientifico.

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