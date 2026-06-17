PGT di Rancio, adottata la variante in adeguamento al PTR regionale: atti in deposito e osservazioni

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Comune di Rancio Valcuvia (VA)

Area Tecnico Manutentiva – Avviso di adozione – VARIANTE GENERALE AL DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DELLE REGOLE E PIANO DEI SERVIZI DEL P.G.T. IN ADEGUAMENTO AL P.T.R. REGIONALE (L.R. 31/2014), COMPONENTE GEOLOGICA, DOCUMENTO SEMPLIFICATO RISCHIO IDRAULICO E PUGSS.

Si rende noto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 1, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., che con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 05 giugno 2026, esecutiva ai sensi di legge, so­no stati adottati gli atti costituenti la Variante generale al Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi del P.G.T. in adeguamento al P.T.R. regionale (l.r. 31/2014), Componente Geologica, Documento semplificato rischio idraulico e PUGSS.

La delibera di adozione ed i relativi atti ed elaborati sono de­positati in libera visione al pubblico dal 17 giugno 2026 al 17 luglio 2026 presso l’ufficio dell’Area Tecnico Manutentiva, sito in Piazza Don Luigi Malcotti n. 1 negli orari di apertura al pubblico e pubblicati nel sito informatico del Comune di Rancio Valcuvia all’indirizzo https://www.hlservizicloud.it/pgt/content/012115/#VAS-2021 nella sezio­ne Amministrazione trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio.

Dell’avvenuta adozione si dà notizia all’Albo Pretorio on line, su quotidiano on line a diffusione locale e su B.U.R.L. di Regione Lombardia affinché chiunque ne abbia interesse possa pren­derne visione.

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblica­zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, entro e non oltre il giorno 17 agosto 2026, chiun­que vi abbia interesse può presentare al Protocollo Generale del Comune le proprie osservazioni.

Le osservazioni sono da inviare al Comune di Rancio Valcuvia, Area Tecnico Manutentiva, Piazza Don Luigi Malcotti n. 1, 21030 Rancio Valcuvia (VA) e pos­sono essere:

– trasmesse mediante «PEC» (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: comune.ranciovalcuvia.va@halleycert.it

– inviate tramite posta, all’indirizzo indicato;

– consegnate al protocollo del Comune di Rancio Valcuvia negli orari di apertura.

Eventuali informazioni possono essere richieste al seguen­te indirizzo comune.ranciovalcuvia.va@halleycert.it o al Responsabi­le dell’Area Tecnico Manutentiva Arch. Paola Stefania Catania, numero telefonico 0332.995806 int. 3, indirizzo e-mail ufficio.tecnico@comune.ranciovalcuvia.va.it

Il Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva

Arch. Paola Stefania Catania