Dumenza, Marzio e Cremenaga: oltre 1,9 milioni dalla Regione per viabilità forestale

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Ci sono anche Dumenza, Marzio e Cremenaga tra i beneficiari dei contributi approvati da Regione Lombardia e pubblicati nel Bollettino Ufficiale (Serie Ordinaria n. 51, venerdì 19 dicembre 2025). Il provvedimento rientra nel quadro del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 e riguarda l’intervento SRD08, dedicato agli investimenti in infrastrutture con finalità ambientali.

Le risorse sono collegate all’Azione 1 dell’intervento, che interessa la viabilità forestale e silvo-pastorale, e fanno parte del pacchetto di domande ammesse a finanziamento definitivo indicato nel decreto dirigenziale regionale. In totale, il provvedimento dispone l’ammissione a contributo di 47 domande a livello lombardo, con un importo complessivo che supera i 7,2 milioni di euro.

Per quanto riguarda il territorio, al Comune di Dumenza è stato riconosciuto un contributo pari a 1.735.732,86 euro. Al Comune di Marzio sono stati assegnati 98.688,38 euro, mentre al Comune di Cremenaga spettano 145.109,82 euro. Le cifre sono riportate nell’elenco allegato al decreto, insieme ai dati di riferimento per l’identificazione dei progetti e delle assegnazioni.

Secondo quanto indicato nel documento, l’ammissione al finanziamento avviene dopo le verifiche previste dalle procedure regionali e dai riferimenti normativi collegati alla programmazione europea e nazionale. Il provvedimento richiama inoltre gli obblighi legati alla gestione dei contributi, tra cui la tracciabilità e la corretta rendicontazione, oltre al rispetto dei tempi e delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi.

I contributi rientrano in una cornice più ampia di azioni destinate a sostenere infrastrutture e opere con ricadute ambientali, con attenzione alle esigenze dei territori montani e rurali e alla funzionalità delle reti di collegamento in ambito forestale. La pubblicazione sul BURL rende ufficiali le assegnazioni e gli atti connessi.

Il decreto prevede infine che, avverso l’atto, possano essere attivate le forme di tutela amministrativa e giurisdizionale indicate nel provvedimento, secondo i termini stabiliti dalla normativa vigente.