A Masciago Primo “Il paese dei bambini” tra arte, teatro e giochi

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“Il paese dei bambini” si terrà a Masciago Primo dal 18 al 21 giugno, con numerose iniziative divertenti e creative pensate per famiglie e bambini di tutte le età. Si tratta di un weekend pensato e riservato anche ai più piccoli tra teatro, arte e giochi.

Il progetto è a cura di Latitudini, la stagione di Teatro Periferico, in collaborazione con Spazio YAK e otto Comuni dell’Alto Varesotto; con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto e Regione Lombardia e con il patrocinio di Provincia di Varese.

È previsto un laboratorio di costruzione di maschere che si terrà domani e venerdì presso Casa Civica G.Bregani dalle ore 15 alle 17. Proseguendo, sabato dalle ore 16 alle 19, è in programma “I giochi di un tempo”: si svolgeranno presso il sagrato della chiesa, a cura dell’associazione Dado D’oro. Alle ore 21, previo acquisto di un biglietto, ci sarà lo spettacolo di burattini “Pirù, demoni e denari” di Walter Broggini presso l’Anfiteatro Comunale.

Domenica, alle ore 10.15, si terrà l’inaugurazione dell’Anfiteatro Comunale; invece, dalle ore 10.30 è in programma presso Casa Civica G.Bregani la mostra delle maschere realizzate dai bambini e la lettura di Pippi Calzelunghe, a cura degli anziani del laboratorio “Un ponte verso l’inclusione”.

Le attività continuano poi alle ore 17, con lo spettacolo di burattini (a pagamento) di Chicco Colombo presso l’Anfiteatro Comunale. Alle ore 18.30, al campo sportivo, ci sarà lo spettacolo di piazza “La battaglia dei cuscini” a cura di Melarancio. La serata si animerà con il concerto musicale (a pagamento) di RVT trio con la partecipazione di Francesca Galante, presso Casa Achard-Janiver. Inoltre, non mancheranno street food, bancarelle, trampolieri, animali e tanto altro.

Dalle alle ore 14 di sabato e fino alle 20 di domenica saranno presenti la mostra scultorea di Massimo Fergnani nel giardino di Achard-Janvier, la mostra fotografica di Andreas Brink al lavatoio e, infine, Land Art di Giorgio Presta e Niccolò Scotti nel prato dei pioppi.

I biglietti, necessari per le attività a pagamento, hanno un costo di 12 euro (intero), 8 o 5 euro (ridotti). Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero di telefono, scrivere una mail o visitare il sito cliccando qui.