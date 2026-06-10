«Treni sospesi e cancellati nel Varesotto, grave danno a pendolari e sistema economico»

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«Le sospensioni e le cancellazioni di treni nel Varesotto sono un grave danno per i pendolari e sistema economico»: lo affermano il consigliere regionale del Partito Democratico Samule Astuti e il consigliere comunale di Varese Matteo Capriolo commentando la sospensione della circolazione dei treni sulle tratte Gallarate-Varese-Porto Ceresio e Malpensa-Varese-Stabio e tra Rho e Gallarate.

«Lo stop ai treni – afferma Astuti – oltre che per i pendolari, rappresenta un grave danno per il sistema economico del Varesotto. La sospensione delle corse rende più difficile per i cittadini di Varese raggiungere Milano, motore di sviluppo della Lombardia, e questo pone seri limiti alla competitività delle imprese e alla crescita del territorio».

«I pendolari della nostra città – afferma Capriolo – in questi giorni subiscono ancora numerosi disagi da parte di Trenord. Oltre a ritardi continui, Trenord programma giusti interventi di manutenzione chiudendo tratte per mesi, ma senza potenziare le tratte e viaggi alternativi. Da pendolare, mi aspettavo che chiudendo la linea Varese-Garibaldi fino a luglio, potenziassero la linea delle Nord, che invece si è trovata sovraccaricata con treni pieni in costante ritardo».

«Questo – concludono Astuti e Capriolo – è un servizio non all’altezza della nostra regione. Battaglieremo insieme a ogni livello istituzionale per dare voce ai pendolari della nostra città».