Trenord, dal 7 giugno al via i lavori: sospese la Gallarate-Porto Ceresio e la Malpensa-Stabio

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Da domenica 7 giugno su alcune linee ferroviarie nel Nord Ovest della Lombardia prenderanno il via significativi lavori infrastrutturali a opera di RFI, che comporteranno modifiche al servizio.

In particolare, dal 7 giugno al 5 luglio sarà sospesa la circolazione dei treni sulle tratte Gallarate-Varese-Porto Ceresio e Malpensa-Varese-Stabio; a questa variazione si aggiungerà dal 7 al 13 giugno la sospensione della circolazione fra Rho e Gallarate.

Per chi deve viaggiare sulle tratte interessate dalle interruzioni sono stati previsti bus sostitutivi e itinerari alternativi in treno: in particolare, dal 7 al 13 giugno la linea RE51 Milano Centrale-Saronno-Malpensa-Gallarate prolungherà il viaggio verso Arona e Domodossola.

Complessivamente, per i due cantieri è stata programmata un’offerta su bus che raggiunge i 287mila km. Per consentire ai passeggeri di utilizzare itinerari alternativi, sarà estesa la validità di biglietti e abbonamenti.

Nei giorni dei lavori saranno previsti presìdi di personale di Assistenza&Controllo, Security e di operatori di biglietteria Trenord nelle stazioni di Gallarate, Varese, Malpensa, Busto Arsizio, Legnano, Rho, per l’assistenza ai viaggiatori.

Le informazioni sugli orari di treni e bus sono disponibili nella sezione “Cantieri” su trenord.it e App Trenord, su cui saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti.

7 giugno-5 luglio: sospesa circolazione Gallarate-Varese-Porto Ceresio/Stabio

Per lavori di potenziamento infrastrutturale, dal 7 giugno al 5 luglio la circolazione dei treni sarà sospesa lungo le tratte Gallarate-Varese-Porto Ceresio e Malpensa-Varese-Stabio, con impatto sul servizio delle linee S5 Varese-Milano-Treviglio, Milano-Gallarate-Porto Ceresio, TILO S40 Como-Mendrisio-Varese e S50 Biasca/Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa.

Saranno predisposti servizi sostitutivi su bus che effettueranno le tratte Gallarate-Varese-Porto Ceresio e Gallarate-Varese-Stabio; per i collegamenti fra il Ticino e l’Aeroporto Internazionale di Malpensa, sarà istituito un servizio bus senza fermate Stabio-Malpensa T1.

I viaggiatori potranno utilizzare anche la linea RE51 Milano Centrale-Saronno-Malpensa-Gallarate per gli spostamenti fra Milano e Gallarate. Nel periodo di interruzione, sarà possibile viaggiare sulle linee FERROVIENORD Milano Cadorna-Varese-Laveno Mombello Lago, Gallarate-Malpensa-Milano Centrale anche con biglietti e abbonamenti validi su rete RFI per le stesse località di origine/destinazione.

7-13 giugno: sospesa circolazione Gallarate-Rho

Per lavori infrastrutturali, dal 7 al 13 giugno sarà sospesa la circolazione dei treni fra Gallarate e Rho.

Data la concomitante interruzione Gallarate-Porto Ceresio, sarà completamente sospeso il servizio delle linee Milano-Gallarate-Porto Ceresio e TILO S50 Biasca/Bellinzona-Lugano-Varese-Malpensa. La linea S5 circolerà solo fra Rho e Treviglio. Sulla linea Milano-Gallarate-Luino i treni circoleranno solo fra Gallarate e Luino.

Per gli spostamenti fra Milano e Gallarate e fra Milano e le stazioni successive alla fermata di Gallarate, ai passeggeri si suggerisce di utilizzare la linea RE51 Milano Centrale-Saronno-Malpensa-Gallarate. Da Gallarate i viaggiatori diretti a Luino potranno utilizzare i treni Gallarate-Luino; i viaggiatori diretti a Varese e Porto Ceresio avranno a disposizione i bus sostitutivi già attivi per l’interruzione Gallarate-Varese-Porto Ceresio.

I viaggiatori diretti verso il Lago Maggiore potranno utilizzare la linea RE51 Milano Centrale-Saronno-Malpensa-Gallarate, che dal 7 al 13 giugno da Gallarate prolungherà il viaggio fino ad Arona e Domodossola. Le corse provenienti da Milano Centrale via Malpensa, dopo una breve sosta a Gallarate, proseguiranno il viaggio fino ad Arona o Domodossola; le corse provenienti da Arona/Domodossola, dopo una breve sosta a Gallarate, riprenderanno il viaggio via Malpensa verso Milano Centrale.

Nel periodo di interruzione, sarà possibile viaggiare sulle linee FERROVIENORD Milano Cadorna-Varese-Laveno Mombello Lago, Milano Cadorna-Busto Arsizio Nord-Novara Nord, Milano Cadorna-Malpensa T2, Gallarate-Malpensa-Milano Centrale anche con biglietti e abbonamenti validi su rete RFI per le stesse località di origine/destinazione.

Fra Rho e Gallarate sarà attivato un servizio sostitutivo su bus, destinato ai passeggeri diretti alle fermate intermedie: Busto Arsizio FS, Legnano, Canegrate, Parabiago, Vanzago-Pogliano.