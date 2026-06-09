Cuveglio accoglie la proposta dei cittadini e presenta “Una questione di cuore”

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Giovedì 11 giugno alle 20.30 si terrà presso la sala polivalente di Cuveglio l’incontro intitolato “Una questione di cuore“, che avrà come fine la prevenzione delle malattie cardiovascolari e l’intervento nel caso di emergenza.

L’idea nasce da alcuni cittadini, in particolare da alcuni che avevano già assistito ad un precedente incontro. Questo ha portato alla richiesta di un secondo momento, nel quale poter approfondire e ascoltare temi scientifici e divulgativi, trattati da specialisti di competenza. Gli amministratori hanno accolto la proposta, credendo che le buone idee per la comunità arrivino da chi la vive ogni giorno.

La serata, con ingresso gratuito e libero a tutti, benché organizzata dal Comune di Cuveglio, godrà anche del patrocinio della Comunità Montana Valli del Verbano, della Provincia di Varese e dell’ASST Sette Laghi, Regione Lombardia.

Sul palco interverranno specialisti del Dipartimento Cardotoracovascolare dell’ASST Sette Laghi: la dottoressa Battistina Castiglioni, il professor Paolo Severgnini, il dottor Andrea Musazzi, il dottor Giangiuseppe Cappabianca, il dottor Marco Franchin, il dottor Franco Compagnoni e il dottor Camillo Antonio Corazzari, Presidente A.C.R.C. APS Varese. Sarà presente anche il dottor Claudio Chini, Direttore dei distretti di Laveno Mombello e Luino.