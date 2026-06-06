Marchirolo, Galimberti Interiors: showroom tra design d’interni, supercar e installazioni floreali

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Oggi pomeriggio, sabato 6 giugno, dalle 17 alle 20, Galimberti Interiors aprirà le porte del proprio showroom di Marchirolo, in via San Camillo 73, per un appuntamento dedicato al mondo del design, dell’arredamento di alta gamma e delle supercar.

Nel corso della serata i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire i nuovi allestimenti dello showroom e di ammirare una selezione di automobili sportive, all’interno di un evento pensato per valorizzare creatività, stile e ricerca estetica.

Tra le iniziative in programma sarà presente anche Fioridea, negozio di fiori di Luino, che realizzerà alcune installazioni floreali all’interno degli spazi espositivi. A partire dalle ore 18:00 è inoltre previsto un laboratorio aperto agli ospiti, dedicato all’esperienza creativa legata al mondo dei fiori.

All’evento prenderà parte anche L’Erbolario di Luino, che proporrà una selezione di profumatori per ambienti, ampliando così il percorso dedicato al benessere e alla cura degli spazi domestici.

L’iniziativa è rivolta agli appassionati di eleganza, design ed eccellenza, con un programma che unisce arredamento, motori, creatività e profumazioni per la casa in un’unica esperienza. La partecipazione è prevista su invito, con richiesta di conferma della presenza.