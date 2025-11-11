Germignaga, da SARI materiali e design per la casa: consulenze e promozioni fino al 31 dicembre

Per chi desidera completare la propria abitazione con stile e convenienza, l’azienda SARI srl di Germignaga propone una promozione speciale: per tutti gli ordini di finiture confermati entro il 31 dicembre sarà rilasciato un buono sconto da utilizzare entro il 31 marzo su tutta la gamma di arredo bagno e box doccia. Un’occasione unica per valorizzare ogni dettaglio della casa con prodotti di qualità.
Ogni progetto, infatti, merita attenzione, competenza e materiali di livello, e per questo SARI si distingue da anni come punto di riferimento per chi desidera costruire o ristrutturare la propria casa, offrendo un servizio completo che parte dalla consulenza e arriva fino alla posa finale. L’obiettivo è dare forma alle idee del cliente, unendo estetica, funzionalità e qualità.
SARI Group offre progettazione, consulenza personalizzata e assistenza tecnica in ogni fase del progetto, per accompagnare il cliente nella scelta delle soluzioni più adatte. Attraverso sopralluoghi in cantiere, il team tecnico valuta le esigenze specifiche e propone le migliori alternative per garantire risultati duraturi e coerenti con lo stile della casa.
All’interno dei punti vendita è disponibile un’ampia selezione di pavimenti e rivestimenti per interni ed esterni, in vari materiali tra cui ceramica, parquet e laminato. Ogni proposta nasce da una ricerca attenta delle migliori marche e dall’ascolto delle tendenze di mercato, per offrire prodotti che uniscono resistenza, design e comfort abitativo.
Nel punto vendita di Germignaga si può visitare anche l’esposizione permanente delle porte Bertolotto, sinonimo di eleganza e qualità italiana. A completare l’offerta ci sono mobili e accessori per il bagno, scelti per rispondere alle diverse esigenze di spazio e stile, trasformando ogni ambiente in un luogo armonioso e accogliente.
Il valore aggiunto di SARI Group è la capacità di comprendere le necessità di chi si affida al suo team. Ogni cliente viene seguito passo dopo passo, con consulenze tecniche e progettuali mirate, consigli su materiali e combinazioni e assistenza continua fino alla conclusione dei lavori. Un approccio che permette di realizzare soluzioni su misura, senza compromessi sulla qualità.
Oltre ai materiali per le finiture, SARI Group offre una gamma completa di prodotti per l’edilizia e la ristrutturazione: dai mattoni al cemento, dal cartongesso alle piastrelle, tutto ciò che serve per rendere concreto un progetto abitativo. Un assortimento che unisce tradizione costruttiva e innovazione, con la garanzia di forniture selezionate e affidabili.
«Con una filosofia basata su professionalità, attenzione al cliente e passione per il design – commentano dall’azienda -, vogliamo continuare a essere sinonimo di fiducia e competenza nel territorio. Ogni casa racconta una storia: noi vogliamo aiutare i nostri clienti nel far prendere forma alle loro case, con soluzioni pensate per le persone, gli spazi e lo stile di chi li vive ogni giorno».
Il punto vendita, che si trova in via Giuseppe Verdi 81, a Germignaga è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12 e dalle 13 alle 17.30, e il sabato dalle 7.30 alle 12. Per usufruire della promozione, è sufficiente visitare lo showroom e comunicare la parola “EXTRA BAGNO” al personale SARI: un modo semplice per ricevere un’accoglienza speciale e approfittare di queste esclusive promozioni. Per ulteriori informazioni consultare il sito internet cliccando qui.
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