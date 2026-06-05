Maxi-controlli al confine con la Svizzera, sequestrati beni di lusso, droga e contanti

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Quattro giorni di verifiche ad alta intensità sono bastati per conseguire risultati di assoluto rilievo nel contrasto all’illegalità diffusa. Questo è il risultato dell’operazione coordinata dagli Uffici Antifrode della Direzione Territoriale Piemonte e Valle d’Aosta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), condotta nei giorni scorsi, in occasione della festività dell’Ascensione.

L’intervento ha interessato i principali valichi stradali e ferroviari tra Italia e Svizzera, Piaggio Valmara, Iselle Trasquera, Gran San Bernardo e la Stazione internazionale di Domodossola, durante un periodo caratterizzato da un forte incremento del traffico di viaggiatori.

Per garantire la massima capillarità e presidio del territorio sono stati impiegati 35 funzionari ADM, provenienti da diversi Uffici della Direzione territoriale ADM che, in sinergia e collaborazione con i miliari della Guardia di Finanza, hanno pianificato turni e presidi dell’azione congiunta, per ottimizzare l’efficacia dei controlli.

L’attività di verifica ha permesso di sequestrare ingenti somme di valuta, merci di contrabbando, prodotti contraffatti e sostanze stupefacenti.

In Valle d’Aosta sono stati intercettati oltre 26.000 euro non dichiarati e sequestrati beni di lusso, tra cui 4 orologi Longines del valore di oltre 11.500 euro.

Nel Verbano Cusio Ossola, i controlli sul territorio hanno portato al rinvenimento di circa 150 grammi di sostanze stupefacenti e all’accertamento di violazioni valutarie per oltre 55.000 euro non dichiarati, sanzionati immediatamente. Sono stati sequestrati per contrabbando, un orologio Chopard (mod. “Happy Sport” con diamanti) del valore di 16.500 franchi svizzeri e un’autovettura Mercedes (mod. E300 DE) del valore di oltre 75.000 euro, per contraffazione pelletteria e abbigliamento di marchi prestigiosi (Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Moschino, Chloè).

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in collaborazione con la Guardia di Finanza, garantisce un presidio costante e dinamico dei valichi di confine, a tutela della sicurezza economica, della salute pubblica e della legalità.